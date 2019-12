COP25: Michelle Bachelet sostiene reunión con Greta Thunberg

En el marco de la COP25 (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) la expresidenta de Chile Michelle Bachelet se reunió hoy con la activista por el medio ambiente Greta Thunberg.

La actual Alta Comisionada de la ONU publicó a través de las redes sociales una fotografía en dónde posa junta a Thunberg, quien se ha transformado en todo un símbolo de lucha con respecto a la creación de conciencia con el cambio climático.

A través de la publicación en redes sociales, la exmandataria entregó detalles sobre de que trató la reunión con la activista, en la cual tocaron importantes temas como los derechos humanos de las personas, de los pueblos indígenas y los grupos marginados.

We have a duty to ensure young people's voices are heard. I had the pleasure to meet @GretaThunberg for #HumanRightsDay & we had an inspiring conversation. She is a living proof that we all have a role to play to create the future we want. We need to #ActNow!#StandUp4HumanRights pic.twitter.com/ZBelfVace1

— Michelle Bachelet (@mbachelet) December 10, 2019