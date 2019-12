COP25: el fracaso en la cumbre para regular los mercados relacionados con el Carbono

Este domingo se puso fin a la cumbre de la COP25 llevada a cabo en la ciudad de Madrid, España en la cual los acuerdos logrados no fueron los esperados.

En efecto, se trata de que dentro del acuerdo firmado este año, no existió consenso con respecto a la regulación de los mercados de carbono, artículo que se debatirá por separado.

Ante eso, varios medios internacionales han tratado el fin de la cumbre como "un fracaso" y critican que, uno de los acuerdos más esperados para este año, no haya logrado ser concretado.

Fueron varios los medios internacionales quienes criticaron el acuerdo presentado por la delegación chilena, quien fue la encargada durante esta versión de la Cumbre en guiar las negociaciones que duró el evento.

Uno de los medios que criticó fuertemente los resultados fue The Guardian quienes titularon en su publicación con respecto a la cumbre de las siguiente forma "Las conversaciones sobre el clima de la ONU terminan con un progreso limitado en los objetivos de emisiones".

Por otro lado, el portal español El País tituló el día de hoy que "La cumbre del clima fracasa en su objetivo de regular los mercados de carbono" criticando además el débil acuerdo presentado por la comisión chilena en esta versión 2019.

En su parte, The New York Times publicó hace algunas horas lo siguiente "Las conversaciones sobre el clima de la ONU terminan con grandes contaminadores que bloquean una acción más fuerte".

Otros de los medios que criticó el resultado logrado en esta COP25 fue Globo, quienes tildaron el resultado como "frustrante" además enfatizaron que el Carbono quedó totalmente fuera de cualquier tipo de acuerdo.

La propuesta presentada por la delegación nacional establece 10 principales claves en las cuales no todas las delegaciones quedaron conformes.

Es más, fueron tantas las diferencias entre todos los representantes que incluso fue necesario alargar dos días más la cumbre, para así tratar de llegar a un consenso en todos los artículos presentados en el documento.

Según las declaraciones entregadas por la Carolina Schmidt tras el cierre de la conferencia"Hoy, los países hemos quedado en deuda con el planeta, pues el artículo 6, relacionado con la regulación de los mercados de carbono, se debatirá por separado, pese a todos los esfuerzos de las delegaciones".

Países contaminadores como China e India se negaron a revisar este artículo y decidieron extender sus negociación hasta el año 2023.

Aparte de las declaraciones realizadas por la Presidenta de la COP25, otros importantes líderes hablaron como el Secretario General de las Naciones Unidas António Guterres, quien a través de su cuenta oficial de Twitter comentó "se encontraba decepcionado de los resultados obtenidos en esta COP25".

"Estoy más determinado que nunca para trabajar para que el 2020 sea un año en que todos los países se comprometan a hacer lo que la ciencia nos diga que es necesario para alcanzar la neutralidad del carbono en 2050".

I am more determined than ever to work for 2020 to be the year in which all countries commit to do what science tells us is necessary to reach carbon neutrality in 2050 and a no more than 1.5 degree temperature rise. #ClimateAction

