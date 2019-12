Carrie Fisher: Recordamos a una leyenda a 3 años de su muerte

Hoy se cumplen 3 años desde que la legendaria Carrie Fisher se fue de este mundo, aquí haremos un repaso de lo mejor de su carrera.

Hoy 27 de Diciembre se cumplen 3 años del fallecimiento de Carrie Fisher, amada por todos alrededor del mundo por su papel de la Princesa Leia en las películas de Star Wars. Es por eso que aquí recordaremos las mejores películas de su carrera.

Años 70

Fisher inició su carrera con el filme Shampoo del año 1975, y después, en el año de 1977 fue que logró conseguir el papel de la Princesa Leia en la primera película de Star Wars. Siendo tal vez, el paso más importante de toda su carrera, ya que no solamente esta saga la lanzó a la fama, sino que la volvió una leyenda.

Sin duda alguna, esta serie de películas es la más icónica de toda la carrera de Carrie Fisher, ya que, incluso años después de ser estrenada, esta siguió rindiendo frutos para ella.

Años 80

Este tal vez fue la mejor década en la carrera de Fisher, pues comenzó con un papel en The Blues Brothers y después regresó dos veces al papel de Leia, primero en el año de 1980 con The Empire Strikes Back y después en 1983 con Return of the Jedi, lo cuál marcó el final de su papel como Leia, o al menos es lo que creíamos.

Años 90

Aquí tuvo papeles variados, en donde la pudimos ver en Postcards from the Edge en 1990, en donde compartió pantalla con la mismísima Meryl Streep. Unos años después, en 1997, la pudimos ver en Austin Powers: International Man of Mystery.

Años 2000

En esta década la pudimos ver en Scream 3, hizo la voz de la jefa de Peter Griffin en Family Guy. Pero más importante, es que ayudó con las precuelas de Star Wars, siendo contratada por el mismo George Lucas. Apareció también en Sex and the City como una invitada especial y después en 30 Rock como invitada especial también.

Años 2010

La última década de su carrera, en donde fue parte del jurado para el festival “2013 Venice Film Festival” pero mas importante a nivel mundial que todo lo demás en esta década fue su regreso al papel de Leia en la nueva trilogía de Star Wars.

Lamentablemente, después del estreno del séptimo episodio de Star Wars, ella perdió la vida, pero continuó con sus apariciones en las dos siguientes películas.