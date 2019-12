Así puedes bajar videos de Facebook sin instalar nada extra

Si quieres bajar videos de Facebook sin tener que entrar en sitios extraños o instalar software innecesario, aquí te diremos cómo hacerlo.

Muchas veces vemos un video en Facebook que por razones importantes necesitamos descargar. Ya sea que tengamos nuestros videos en la plataforma y queramos llevarlos con nosotros en nuestros equipos o incluso un video gracioso que quieras poder ver sin conexión, saber como descargar un video de Facebook es importante. Es por eso que te diremos como hacerlo de manera segura.

Mucho más fácil de lo que crees

Seguramente, cuando has buscado la manera de descargar videos desde la plataforma te han salido incontables páginas en donde debes meter la URL pero que no estás seguro si funcionan o no (o si son de confianza).

De hecho, en una búsqueda inicial se pueden encontrar al menos dos páginas de Google con opciones diferentes de webs para esto, pero esas no son las mejores opciones para descargar un video.

La mejor manera de hacerlo es sin la necesidad de buscar estas páginas ni tener que meterte a lugares raros de Internet, ya que solo basta con cambiar el “www” antes de Facebook por “mbasic”. Es decir, el URL del video, debes sustituirlo de la siguiente manera:

De ese modo, podrás acceder a una versión más sencilla de Facebook. Cuando le des clic al video, se abrirá un reproductor en donde podrás descargar el video de una manera muy fácil.

Lo único que tienes que hacer es dar clic derecho sobre el video y gracias a este reproductor, te saldrá la opción de descargar video y listo, es lo único que tienes que hacer. Es como guardar una imagen.

Sinceramente, es la mejor opción en cuanto a bajar videos de Facebook se refiere, es sencilla, rápida y cómoda. Por lo que no tendrás ningún problema en hacerlo funcionar cuantas veces quieras.

Así que ya lo sabes, si has querido descargar un video, el que sea que quieras, ya puedes hacerlo desde ahora, vale mucho la pena que lo intentes.