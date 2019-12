Baby Yoda tomando té es el nuevo meme que revienta internet

Es té o sopa. No estamos seguros...

The Mandalorian cada semana se reafirma más como la producción que está salvando el interés por la franquicia de Star Wars. La serie es realmente buena, pero su elemento más popular sin duda es el adorable Baby Yoda.

Disney obviamente ha notado ese detalle y no dejó pasar la oportunidad de lanzar inmediatamente mercancía basada en este pequeño. Con productos tan feos como caros.

Sin embargo eso no ha frenado ni un poco la popularidad de Baby Yoda. Por el contrario, tras la liberación del más reciente episodio, Sanctuary, el enano verde terminó convirtiéndose en una nueva sensación viral.

Todo se deriva de una breve, tierna y adorable escena. En donde vemos a Baby Yoda tomando té (o sopa) de un cuenco.

La secuencia es muy corta y sin relación trascendente con la trama principal del episodio. Pero bastaron esos segundo para reventar internet con un montón de publicaciones y hasta memes. Aquí algunos ejemplos:

Spill the Tea pic.twitter.com/L31ilTvT6F — Stephen Byrne (@StephenByrne86) November 30, 2019

Every Mom on Christmas morning watching you open presents: pic.twitter.com/m7hI1qYoVz — Julie Benson (@TheJulieBenson) November 29, 2019

me watching my life fall apart in front of my very eyes pic.twitter.com/KrXaOfa231 — viv (@vivithao) November 30, 2019

Been replaced you have, Kermit. pic.twitter.com/8Ad1kU1feV — Baby Yoda (@BabyYodaBaby) December 1, 2019

Baby Yoda and his soup is the new sipping tea meme. I’ve said it. pic.twitter.com/pxPTd8kxEw — Mando the Bounty Hunter (@AdoptedBabyYoda) November 29, 2019

“kermit sipping tea” walked so “baby yoda sipping soup” could run pic.twitter.com/WwgIbn00eX — benji with the good hair (@sevenbenjisins) November 30, 2019

Por el rumbo que están tomando la cosas todo apunta a que esta imagen de Baby Yoda se convertirá en el nuevo relevo para el popular meme de sipping tea.

Lo que acaba de dejar sin empleo prácticamente a la Rana René…