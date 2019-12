Elon Musk anuncia que Baby Yoda y Disney+ podrán estar en Tesla “muy pronto”

Disney+ ya está llegando como aplicación a los Tesla, al menos según un tweet del CEO, Elon Musk. En respuesta a una pregunta sobre cómo llevar el servicio de Disney a los vehículos Tesla, Musk respondió y despejó algunas incógnitas.

Y es que unos cuentos dueños de los vehículos eléctricos han planteado la pregunta de si en algún futuro cercano sería posible disfrutar del servicio de streaming en el Theatre Mode de Tesla, a lo que el CEO de la compañía respondió: “Coming soon” (próximamente).

@elonmusk can @tesla add @disneyplus to the #Tesla theatre in a future update? A lot of users would love to have this feature. @BenSullins

— TeslaOwnersofMA (@TeslaOwnersofMA) December 26, 2019