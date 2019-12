Australia registró su día más caluroso en todo el año llegando a una temperatura extrema

Australia registró este pasado marte la temperatura más alta de todo este 2019, alcanzando los 40.9 grados celsius.

Un equipo de meteorólogos locales afirmó que en estos momentos gran parte del país está siendo afectado por una ola de calor de granees proporciones y se espera que durante los días siguientes las temperaturas sigan aumentando.

A raíz de esta situación, se han levantado una serie de advertencias de salud a lo largo del país para que las personas tomen las medidas necesarias y no corran riesgos tras el extremo calor que afecta su territorio.

Preliminary results suggest that the 17th December was Australia's hottest day on record at 40.9 ºC, with the average maximum across the country as a whole, exceeding the previous record of 40.3 ºC on the 7th January 2013. https://t.co/TKwWBuFPgJ pic.twitter.com/xOFpokoXos

— Bureau of Meteorology, Australia (@BOM_au) December 18, 2019