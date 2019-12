AT&T te regala 7 GB para ver videos en México con recargas desde 100 pesos

Si vives en México y tienes una línea AT&T, entonces esto te interesará mucho, ya que podrás ver videos cuando y donde quieras.

AT&T en México ha decidido aumentar las ofertas y beneficios que puedes obtener al realizar una recarga y ahora viene mejor que nunca, ya que podrás disfrutar de estos beneficios con recargas que van desde los 100 pesos.

Ya se puede ver Youtube en el camino

Gracias a que el mercado es cada vez más competitivo y que todas las compañías de telefonía anuncian más cosas para ser más competitivas, ahora es el turno de AT&T, quien ahora te deja ver Youtube con tus datos sin necesidad de que te gastes los datos principales.

¿Eso qué quiere decir? que con recargas que van desde los 100 pesos, se te suman 7 GB de navegación exclusivos de YouTube. Pero eso no quiere decir que los GB suban entre más dinero recargues, sino que no importa si recargas $100 o $500, se te darán 7 GB para YouTube ¿Bastante bien no?

Pero esto no es por tiempo ilimitado, sino que tiene una fecha límite. Esto se encuentra vigente desde el 15 de Noviembre pasado y estará disponible hasta el 2020. Pero no se queda todo ahí, sino que Youtube es a penas la puntas del Iceberg.

“Durante la vigencia de la promoción, en la compra y activación de un SIM o SIM con beneficios en la oferta de prepago AT&T Más, el usuario recibirá como beneficio 7 GB adicionales que podrá utilizar en aplicaciones de video en streaming: Netflix, YouTube, YouTube Premium, YouTube Music, YouTube Red, HBO go y Amazon prime video con recargas desde $100 pesos o más. Los 7 GB otorgados se entregarán en una sola exhibición, durante la vigencia de la promoción en todas las recargas de paquete que el usuario realice por alguno de los montos participantes. El usuario podrá hacer uso de los GB a una velocidad de 1.6 mbps a una calidad de resolución de 480p.”

Entonces ya sabes qué hacer para ver tus series y videos favoritos en el camino. Si quieres saber más, entra al siguiente enlace.