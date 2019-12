Descubren una nueva araña violinista originaria de México

Para sumar estrés a la semana, encontraron una nueva especie de araña violinista en México y ya entramos en pánico desde ahora.

Una nueva especie de araña violinista fue descubierta en México y esto representa una muy mala noticia para los aracnofóbicos, puesto que es nativa del mismísimo valle de México. Así es como lo reporta la UNAM.

Con un demonio, lo que faltaba

De acuerdo con estudio realizado por la máxima casa de estudios en México, parece que tenemos ante nosotros una especie más de esta venenosa araña. Esta nueva especie fue llamada “Loxosceles tenochtitlan” y es de color café, nada muy llamativo a la vista, lo cual la hace aún más peligrosa.

“A simple vista se puede identificar porque su color café oscuro no es llamativo, y a diferencia de otras especies en el país, tiene un patrón dorsal en forma de “violín” muy visible, de ahí su nombre.”

Fue lo que dijo Alejandro Valdez-Mondragón, académico del Instituto de Biología. Fue él, junto a cuatro de sus alumnas que quienes encontraron esta nueva araña violinista. De hecho, antes de la “Loxosceles tenochtitlan” él ya había descubierto unas 37 especies de araña violinista en México, lo cual demuestra que no tenemos nada que no tenemos nada que envidiarle a Australia, o al revés.

“En la investigación nos enfocamos a la taxonomía, biología molecular, morfología, morfometría, conducta, distribución y otros aspectos relacionados con estas arañas; la importancia de este trabajo es que desde hace 35 años no se había abordado la taxonomía de este grupo en México.”

Así que ya sabes, tenemos una nueva pequeña cosa de qué preocuparnos, pero hay que pensar de manera positiva, puesto que si hasta la fecha no nos ha picado una de estas peligrosas arañas, entonces saber que existen no aumenta las posibilidades de que nos piquen, han estado ahí desde hace mucho tiempo y no cambia nada esto ¿verdad?

Cuéntanos lo que opinas de este descubrimiento en los comentarios.