Apple TV Plus supera a Netflix: logra nominaciones en su año de lanzamiento

Apple TV Plus se convierte en el primer servicio de streaming que logra nominaciones al Globo de Oro en su año de arranque.

2019 es el año en el que inició la guerra de plataformas de streaming. Netflix recordará este periodo como el momento en el que vio amenazado su reino. Y en particular como el momento en el que Apple TV Plus obtuvo un logro que ellos no consiguieron.

Como bien recordamos hace un par de días se anunciaron a los nominados para los premios Golden Globes, o Globos de Oro, que otorga la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

El punto más distintivo de la lista de contendientes este año es que se compuso en buena medida por producciones originadas en plataformas de streaming.

Desde Amazon Prime Video con Fleabag, hasta la propia Netflix. Muchos estaban ahí. Pero Apple TV Plus fue el servicio que hizo historia.

Con sus nominaciones por The Morning Show, la plataforma de streaming se convirtió en la primera de su tipo que logra entrar a esta competencia en su año de lanzamiento.

Pero este no es el único logro conseguido por esta serie. Sus dos protagonistas por primera vez son consideradas para ganar el Globo de Oro en dichas categorías.

A la par que Jennifer Aniston se convirtió en la cuarta persona de la historia en recibir nominaciones al Globo de Oro por mejor actriz de televisión en las categorías de comedia y drama. Las categorías que contemplan a Apple TV Plus y su serie son estas:

Mejor serie de televisión (drama): The Morning Show

Mejor actriz de televisión (drama): Jennifer Aniston por The Morning Show

Mejor actriz de televisión (drama): Reese Witherspoon por The Morning Show

Zack Van Amburg, director de Worldwide Video de Apple afirma, en un comunicado entregado a nuestra redacción, que estas nominaciones son un verdadero testimonio de "la fuerza narrativa" de The Morning Show y de todas las series originales de Apple TV Plus.

Esta serie es una producción exclusiva de Apple TV Plus. Cada viernes se estrena a nivel mundial un nuevo episodio. El final de temporada está programado el próximo viernes 20 de diciembre.

Los Globos de Oro se entregarán el próximo 5 de enero de 2020.