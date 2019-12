Amazon hace casting de gente fea con arrugas para actuar de orcos y se hace viral

Amazon Studios publica una oferta de trabajo que se vuelve viral básicamente por buscar a gente fea para ser orcos en su serie de Lord of the Rings.

Se acerca la hora de la verdad para Amazon y su producción original más ambiciosa. Quedan pocos días para el estreno de The Witcher en Netflix y ahí será imposible evitar la comparación contra la futura serie de Lord of the Rings.

La serie de El Señor de los Anillos ya tiene villano sacado de Game of Thrones Amazon y el equipo de producción de la serie de El Señor de los Anillos acaba de anunciar a su villano.

Lo cierto es que la plataforma se ha tomado todo el tiempo del mundo para desarrollar el proyecto y apenas se encuentran en la etapa de búsqueda de reparto.

Lo que acaba de generar un fenómeno viral, todo por la gente que necesitan para interpretar a los orcos.

Y es que publicaron el anuncio de casting pero con una serie de descripciones que van entre lo cómico y lo casi ofensivo.

Por ejemplo, una de las publicaciones dice que están buscando "gente peluda, muy peluda" con "arrugas, muchas de ellas, por favor".

El casting busca de manera explícita personas que midan menos de metro y medio. O que sean bastante altas; pero que sobre todo cuenten con "caras de personajes" o sean "personas peludas, muy peludas de todas las edades y etnias".

Otros anuncios buscan directamente malabaristas o motociclistas de aspecto mezquino con mucho pelo, pecas, arrugas y "cara un poco fea".

Lucir como "una bolsa de piel" es un extra que garantiza casi la contratación. Pero está por verse si este tipo de publicaciones les traen problemas.