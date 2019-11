¿Netflix está creando una serie de The Legend of Zelda al estilo Ghibli? ¿Verdadero o falso?

La noticia de que Netflix hará una serie de Zelda ha emocionado a muchos, pero, ¿es verdad o sólo un invento de alguien que no tenía nada que hacer?

No es mala idea una serie de Zelda, mucho menos si la hace Netflix (aunque esperaríamos que esta vez no pasara como con Death Note). Los rumores vienen de una página francesa llamada StudioGhibli.fr, aunque su fuente no es lo más confiable del mundo y no hay noticias oficiales al respecto.

Serie de Zelda, ¿va o no va?

Como mencionamos arriba, todavía no hay ningún tipo de confirmación o negación de manera oficial, aunque muchas personas ya lo están tomando como un hecho. El medio francés cita como fuente una página de IMDB. Sí, esa es su única fuente. De ahí viene todo el rumor que ha crecido como bola de nieve.

Es en esta página donde se aclara en qué juegos será basada la serie y el estilo que tendrá cada una de las temporadas. Todo suena muy bien, sin embargo, no hay razón para creerlo. De hecho, una página de IMDB no vuelve oficial un proyecto, pues cualquier persona pede crear la suya. No descartamos que sea alguien con demasiado tiempo libre quien lo haya hecho. Otra razón más para no creerlo es el poster: es arte creado por talentosos fans, no un diseño original.

Estas pueden parecer malas noticias, pero como siempre, lo mejor es no ilusionarse para terminar con el corazón roto. Nosotros también queremos que sea una realidad y esperamos que Netflix y Nintendo vean esta idea y quieran hacerla realidad.