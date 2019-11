Xioami activa una función de alerta de terremoto en MIUI 11

Una muy útil función incorporó Xioami en sus dispositivos móviles con el nuevo MIUI 11 y Mi TV: una alerta de terremoto. En cuestión de segundo, el sistema operativo enviará un mensaje a los usuarios sin necesidad de descargar una aplicación.

El anuncio fue hecho durante su conferencia anual Mi Developer, en Beijing. Este servicio fue activado, el pasado 20 de septiembre, a modo de prueba cuando se lanzó MIUI 11.

Xiaomi probó este servicio primero en la provincia de Sichuan, propensa a los terremotos, pero afirman que “pronto expandirá el programa en todo el país”.

Gracias a una asociación con el Institute of Care-life, una organización con sede en Chengdu que se enfoca en la advertencia de desastres naturales, se emitirá la alerta “decenas de segundos antes que llegue la ola del terremoto”.

