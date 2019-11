X019: Microsoft anuncia su servicio de streaming xCloud, Grounded, Everwild y un montón de juegos

Microsoft quiere todo tu dinero para el 2020 y anuncia en su evento X019 un montón de nuevos títulos y su ambicioso servicio de juegos por streaming xCloud.

Microsoft nos tomó a todos por sorpresa con el arranque de su evento X019. Desde el primer instante aprovechó para mostrarnos su nuevo Age of Empires IV, pero eso sólo fue el inicio, ya que hubo un montón de anuncios interesantes a lo largo de la conferencia.

Más allá del esperado título tal vez lo más interesante que se vio fue la revelación de mayores detalles sobre xCloud, su servicio de juegos por vía streaming. Una plataforma destinada a competir contra Google Stadia.

Age of Empires IV muestra su medieval sistema de juego Age of Empires IV por fin nos da un probada de su sistema de juego. Se siente como el clásico de siempre pero en época medieval para esta aventura.

Durante la X019 Microsoft confirmó que lanzarían xCloud en algún momento en 2020. Sin regalarnos una fecha concreta, ni un precio específico por el servicio aún. Pero el año fijado confirma que intentarán pelear de lleno contra Google.

A la par, aprovechó para elevar la emoción y revelar un montón de nuevos juegos que llegarán a su nueva plataforma y su servicio de suscripción ya existente Game Pass.

Se sabe que con xCloud los jugadores tendrán acceso a todos los juegos disponibles hoy en día para la suscripción de Game Pass. Lo que representa más de 100 títulos para PC y consolas hasta el momento.

En ese aspecto llama la atención el anuncio de la suma de grandes clásicos como Fantasy 7, Darksiders 3 y Flight Simulator. Todo junto a nuevas producciones:

-Grounded: un juego de aventuras que nos recordará a Querida encogí a los niños.

-Everwild: un título de Rare que se encuentra en sus etapas más preliminares de desarrollo.

-Tell Me Why: de los creadores de Life Is Strange, Dontnod.

-Y obviamente Age of Empires IV: que ahora será muy medieval.

Aquí todos los avances…