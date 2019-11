Detectan primeros ataques a Windows por vulnerabilidad en escritorio remoto

Los temores de Microsoft han sido confirmados por expertos de ciberseguridad, quienes detectaron ataques en Windows 7, Windows Server 2008 R2 y Windows Server 2008. La compañía alertó por una vulnerabilidad BlueKeep, que permite controlar la PC desde el escritorio remoto.

En mayo pasado, Microsoft informó que estos sistemas operativos tienen la vulnerabilidad CVE-2019-0708, ubicada en el Protocolo de Escritorio Remoto (RDP), y pidió a sus usuarios actualizar los programas.

El experto británico en seguridad cibernética, Kevin Beaumont, informó a través de su cuenta Twitter que un grupo de hackers utilizó un exploit BlueKeep de demostración de Metasploit, para piratear sistemas Windows sin parches e instalar un minero de criptomonedas.

El primer ataque se registró el 23 de octubre y se ha desarrollado a gran escala durante más de dos semanas. Beaumont explicó que detectó las acciones de los piratas en registros de honeypots, que creó meses antes y se olvidó.

They're still using the unfixed Metasploit exploit, they haven't integrated @zerosum0x0's fixes so will likely cause mostly reboots. Updated mah blog. https://t.co/q1ne8uuyai pic.twitter.com/IhOZJcMM7n

— Kevin Beaumont (@GossiTheDog) November 11, 2019