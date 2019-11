Windows permite a Microsoft vigilar a los hackers junto al Pentágono

El gran “superpoder” de Microsoft ante los hackers es su popular sistema operativo Windows. Así lo cree el fundador y director Centro de Inteligencia de Amenazas de Microsoft (MSTIC), John Lambert, quien reveló que gracias a la “omnipresencia” de este programa son capaces de detectar en segundos cualquier ataque.

Y bien tienen que hacerlo, pues Microsoft es ahora la encargada de transformar y alojar los sistemas de computación en la nube de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Esa responsabilidad la ganó a través de un contrato de 10 mil millones de dólares con el Pentágono.

Su misión es vigilar y determinar la proliferación de los hackers financiados por gobiernos de todo el mundo; para ello un equipo de ingenieros y analistas de inteligencia de Microsoft usan su mejor arma, Windows, para entrar en computadoras del mundo entero.

Están divididos, según reporta MIT Technology Review, por regiones: quienes vigilan a los hackers rusos tienen el nombre código Strontium, a los norcoreanos se hacen llamar Zinc y a los iraníes su código clave es Holmia. MSTIC rastrea a más de 70 grupos de piratas financiados por diferentes gobiernos.

Lambert, muy activo en redes sociales, explicó que cuando Windows surgió como herramienta contra los hackers, decidieron mejorar su funcionamiento en este aspecto. Por ello, ahora las maquinas con este sistema operativo comunican al instante a Microsoft “todos los accidentes y comportamientos inesperados”.

You can find #phishing sites visited by your users by matching backwards-looking IOCs for URLs in logs. Better would be a SIEM that detonated URLs in logs and flagged them in real time. Wish your SIEM could do this? Your SIEM 🔥could🔥 #AzureSentinelhttps://t.co/A5sn3PvOwZ pic.twitter.com/bBCjB1e1L8

— John Lambert (@JohnLaTwC) November 11, 2019