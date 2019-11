La red de Wikipedia WT: Social promete desplazar a Facebook

Un modelo diferente propone el fundador de la enciclopedia libre Wikipedia, Jimmy Wales, para que grupos de usuarios se relacionen entre sí y compartan intereses comunes, en línea.

Se trata de la red WT: Social, diseñada con los mismos principios de Wikipedia. “¿Te imaginas una red social donde toda la comunidad pueda editar los contenidos?", preguntó Wales a una audiencia durante la feria Digital X, celebrada en Colonia (Alemania), donde hizo el anuncio.

Explicó que WT: Social se basa en un modelo distinto al de Facebook y otras plataformas similares, con el objetivo de que los usuarios tengan a la mano contenido de valor.

“Adiós, Facebook, es hora de algo nuevo”, declaró al señalar su intención de desplazar a la red más grande y popular del mundo.

Esta nueva plataforma virtual de Wikipedia se sustenta a través de donaciones individuales y estará libre de avisos publicitarios. Con esta medida, la empresa busca marcar distancia con la polémica de Facebook que se financia, en gran parte, con la venta de los datos de los usuarios a terceros.

En este sentido, WT: Social promete nunca recurrir a esta práctica, sino que, por el contrario, garantiza la protección de la privacidad, según indica en su página web.

Here's a piece that @OritKopel and I wrote for @ForeignPolicy : https://t.co/tpcLgIag4w

If you haven't checked out WikiTribune in awhile, today is a good day to see where we've gotten to: https://t.co/x4CpI3FFM1

— Jimmy Wales (@jimmy_wales) October 21, 2019