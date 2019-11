Personaliza tu cuenta de WhatsApp con este truco

WhatsApp Plus es uno de los MODs más populares de esta aplicación.

Para quienes no se conforman con lo que WhatsApp les ofrece existen varias opciones para personalizar su cuenta. Una de las más populares es WhatsApp Plus, un MOD que ofrece nuevas funciones que todavía la aplicación de mensajería no tiene disponible para sus usuarios.

Entre las opciones más llamativas que incorpora están:

-Más de 700 temas y plantillas nuevas, que te permiten configurar la cuenta para darle tu aspecto preferido a la pantalla de conversación, contactos, lista de contactos o de conversaciones.

-Nuevos emojis, cuyo tamaño es posible aumentar.

-Más animaciones y GIFs.

-Enviar videos más largos, con mejor definición.

-Enviar fotografías con mayor resolución.

-Usar dos cuentas de WhatsApp en el mismo dispositivo, sin necesidad de una App dual o gemela.

-Modo oculto: esa función es una de las preferidas de los usuarios pues así eliges la fecha y hora de conexión que verán tus contactos. Por lo que estar dentro de la aplicación si ser detectado. También deshabilita la doble flecha azul de confirmación de lectura.

Este Modo oculto además te permite escuchar audios sin que el remitente se entere. Esta función también aplica para los grupos. Puede también deshabilitar el mensaje “en línea” y “escribiendo”.

Las condiciones de WhatsApp

La popularidad de WhatsApp Plus es penalizada por la aplicación, que lo considera una versión alterada y por ello lo incluyó dentro de sus condiciones de servicios.

Sin embargo, el creador de esta versión personalizada del servicio de mensajería, el desarrollador español Rafalense, cree que “WhatsApp no pierde nada porque mi MOD siga adelante, creo que no les hago mal ninguno, por eso sigo en ello. Mucha gente me comenta que sigue usando WhatsApp por mi MOD”.

Debes tener en cuenta que WhatsApp Plus no está disponible en Google Play, pero es alojado por diversos sitios de descarga. Te recomendamos leer las calificaciones y comentarios antes de usar alguno, para evitar una experiencia traumática.