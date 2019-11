¿Será posible el voto electrónico para el plebiscito para elegir mecanismo de nueva Constitución?

En abril de 2020 la gente votará un plebiscito para elegir el mecanismo para trabajar en una Nueva Constitución para Chile. En ese ámbito, mucho se ha discutido sobre la reintegración del voto obligatorio, y sobre el mecanismo que se utilizará. Y por eso, vale la pena sacar nuevamente el tema del voto electrónico al tapete.

La consulta que pensaban llevar a cabo los alcaldes para este 7 de diciembre de hecho ponía en la mesa la opción online, así lo reconoció en Bio-Bio Audito Retamal, presidente regional de la Asociación Nacional de Municipalidades, "“Estamos analizando esa viabilidad, el voto así es posible".

Uno de los antecedentes más recientes de su implementación, fue en una fallida elección interna de la UDI el 3 de diciembre de 2018, en un sistema implementado por E-Voting.

La misma empresa es una de las tres que hace publicidad de este tipo de servicios en Google y que dice:

Las otras dos compañías que ofrecen el servicio en Chile son: "Votos Chile" y "Neo Voting Chile"

En Chile particularmente existen varios detractores del sistema online. Para muchos, nada es más seguro y fiable que el lápiz y el papel.

De hecho, Pablo Viollier analista de políticas públicas de ONG Derechos Digitales, escribió un artículo para Conicyt en 2018 donde justifica su rechazo.

El estudio de la legislación nacional, y en particular de la propuesta analizada más en detalle, da cuenta que, a la fecha, no existen las condiciones jurídicas, técnicas y políticas para que la implementación del voto electrónico fortalezca en vez de debilitar nuestro sistema democrático.

El presidente del consejo directivo del Servel, Patricio Santamaría, también se refirió a ésto en octubre de 2018.

Además hay un sentimiento que es básico, republicano, de asistir e ir a los lugares. Es un error pensar que podría votarse desde las casas o el teléfono celular, no hay sistemas de seguridad que permitan evitar hackeos.

En Chile, en realidad yo creo que no es necesario el voto electrónico, tenemos un buen sistema, que incluso es más rápido en el escrutinio que países que establecen el voto electrónico y además viene en retroceso, no todo lo digital hoy día es signo de modernidad.

El premio nacional de Telecomunicaciones 2015, José Miguel Piquer, si es un entusiasta del voto electrónico, así lo expresó a este medio en 2015.

Hace mucho más fácil votar que lo actual y eso ya ayuda mucho, entonces pensamos que uno podría tener esa misma urna y llevar las urnas a las cárceles donde hay gente que tiene derecho a voto y que no puede votar porque no salen, o los militares, que tampoco lo dejan votar porque no están en el lugar donde les toca votar, ellos podrían votar ahí mismo. Tú puedes hacer votar mucha más gente que la que vota hoy día que por razones físicas están en sus locales de votación.