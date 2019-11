Cómo ver Disney+ en América Latina antes de su estreno en 2020

Si vives en América Latina y te mueres de ganas de ver el contenido de Disney+ entonces aquí te decimos cómo puedes hacerlo.

Disney+ ya se encuentra disponible en Estados Unidos y otros países en el mundo, gracias a eso ya pudimos conocer varias cosas relativas a series de este servicio de streaming. Pero no te preocupes, aquí no haremos spoilers de The Mandalorian, al contrario, te diremos como es que puedes acceder a esta plataforma aún cuando no está disponible en otros países.

El Internet nos une

Recuerda que si quieres esperar a que este servicio se encuentre disponible en tu país lo que debes saber es que se espera que se estrene en América Latina durante el primer trimestre del año 2020. Por lo que es posible que podamos verlo de manera oficial a más tardar en Marzo del 2020.

Pero si eres como nosotros y te mueres de emoción por poner tus manos en todo el contenido de Disney, Pixar, Fox, National Geographic y Marvel, entonces continua leyendo porque aquí te diremos como hacerlo.

Para poder ver contenido bloqueado en tu país, entonces lo que necesitas es hacer creer a la página que estás viendo el contenido desde el país en donde si está permitido verlo. Por ejemplo, Adult Swim no se puede ver en la mayoría de los países de América Latina, por lo que, al usar un software especial, puedes fingir que entras a la web desde Estados Unidos y con eso sería suficiente.

Los VPN

Este tipo de software se le conoce como VPN y no es nada difícil de instalar. De hecho uno de los mejores (en especial porque es gratis) se llama UFO VPN, el cual está disponible para Android, iOS, Windows y Mac.

Como el servicio se encuentra solamente disponible en Estados Unidos, Canadá, Holanda, Australia y Nueva Zelanda, necesitarás crear una nueva cuenta con una dirección real de alguno de esos países, por lo que podrías ayudarte de Google Maps para encontrar una dirección real que puedas usar dentro del registro de tu nueva cuenta de Google.

Sumado a eso, recuerda que es necesario ingresar un método de pago para este servicio, por lo que, una vez dentro de la app, será necesario seleccionar la forma de pago por medio de Play Store y App Store. Dentro de estas tiendas, podrás añadir fondos usando tus tarjetas de crédito o débito de tu país sin problemas y después, pagar el servicio, básicamente utilizando las tiendas como un “proxy”.

Una vez hecho eso, podrás comenzar a disfrutar de todo el contenido de Disney+ antes de que siquiera haya una fecha oficial de lanzamiento en América Latina.