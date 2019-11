Esta calculadora científica predice el riesgo de un apocalipsis de vampiros

Una calculadora científica en línea te mostrará qué tan cerca estamos de un apocalipsis de vampiros. El instrumento fue creado por Dominik Czernia, físico del Instituto de Física Nuclear de Cracovia, Polonia, basándose en el popular Drácula de Bram Stoker.

“Esta herramienta sofisticada se basa en el modelo depredador-presa”, detalla página web del Omnicalculator. Este modelo, continúa, “describe con éxito la dinámica de los ecosistemas, las reacciones químicas e incluso la economía”.

El físico se inspiró en un artículo, donde un equipo internacional de científicos investiga modelos matemáticos de vampiros y humanos en la ficción.

“Fue un proyecto que llevó bastante tiempo. Comencé por encontrar un artículo interesante sobre vampiros, donde los autores sugirieron sutilmente la existencia de vampiros basados en datos de la vida real”, declaró Czernia al portal ScienceAlert.

Eso –agregó– me llamó la atención y decidí probarlo de manera científica con el conocido modelo de depredador-presa basado en la teoría de juegos. Fue desafiante y debido a que me concentré en la calculadora en mi tiempo libre, me tomó cerca de un mes terminar todo”.