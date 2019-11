Twitter libera mundialmente función para ocultar respuestas

Twitter es una plataforma que se encuentra en constante cambio para intentar contener el enjambre de noticias falsas, discurso de odio, valle de bots y galería de distorsiones en la que se ha convertido.

Algunas modificaciones han sido muy acertadas, otras han creado en definitiva mucha controversia. Pero una de las cosas que ha dado más de qué hablar es la posibilidad de ocultar respuestas no deseadas.

Desde hace meses la compañía comenzó a probar esta función con un reducido número de usuarios. Quienes tenían la posibilidad de esconder aquellos comentarios que no deseaban mostrar públicamente dentro del hilo de respuestas.

Ahora, según reportan los colegas de TechCrunch, la función ha sido liberada de forma global para que todos puedan probar esta herramienta que les permite moderar mejor las reacciones de su comunidad. Pero hay algunos detalles que ya hacen ruido:

When someone hides replies to their tweet, Twitter REALLY wants you to know they did. pic.twitter.com/VPOZDiW713

— Alex Kantrowitz (@Kantrowitz) November 18, 2019