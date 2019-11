Twitter da solución a importante problema de seguridad que lo afectaba

Twitter ha dado finalmente término a un grave problema de seguridad que lo acompañaba hace algún tiempo en el apartado de la autenticación de dos factores.

Desde ahora la configuración de seguridad permite a los usuarios eliminar su número de teléfono de este apartado para la verificación de inició de sesión, en una forma de terminar con los problemas que afectaban a la red social en este apartado.

Recordemos que esta opción permite agregar una capa más de seguridad a su cuenta personal, por lo que gracias a esto resultaría mucho más difícil de ser hackeada.

En muchas ocasiones ocurre que las personas utilizan sus números personales de teléfono para recibir SMS al iniciar sesión, los cuales son necesarios además de sus credenciales de inicio de sesión normales.

El problema que ocurre con esto radica en que, en muchas ocasiones, los orígenes de los mensajes de texto no son muy seguros. Es por esto que confiar en 2FA basado a través del sistema SMS puede tener en muchas ocasiones resultados bastante malos.

Es por esta razón que la mayoría de los expertos en seguridad recomiendan aplicar un método de autenticación de dos factores basados en aplicaciones oficiales, como lo sería el caso de Google Authenticator, ya que de otra manera las personas corren el riesgo de sufrir hackeos debido a los intercambios de SIM además de otros métodos que suelen ser utilizados por los piratas informáticos.

A lo largo de los años Twitter recibió muchas críticas debido a este problema de seguridad, ya que hasta ahora no le habían dado solución y la app requería que los usuarios optaran por los códigos de seguridad de SMS incluso cuando se hicieron cambios en el sistema.

Another 🔑 update today: you can now use Two Factor Authentication without linking a phone number. If you already have your phone number linked along with App-based 2FA, you can unlink your 📞 it in the "Account" section of your settings while still keeping 2FA on. https://t.co/t63iRz2lIy

— Kayvon Beykpour (@kayvz) November 21, 2019