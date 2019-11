Twitter va a eliminar las cuentas inactivas y esos nombres de usuario quedarán disponibles

La purga, nivel pajarito azul.

Desde el 11 de diciembre en adelante, Twitter va a empezar a remover las cuentas inactivas.

De esta forma, esos nombres de usuario quedarán disponibles para que cualquiera los tome, informa The Verge.

Usuarios que llevan más de seis meses sin meterse a su cuenta recibieron un mail de advertencia, diciéndoles que desde la fecha indicada anteriormente podrían perder su cuenta.

Aún así, parece que la empresa de Jack Dorsey no tomó todo en cuenta, ya que esto incluiría los usuarios fallecidos, y en la fuente les preguntan por ese sensible tópico y aclaran que no tienen acciones al respecto, pero que están pensando en algo.

Esto último puede ser un punto crítico, ya que a veces las cuentas en redes sociales son un recuerdo valioso para los seres queridos y no hay filtro por parte de Twitter, al menos.

De todas formas, desde la compañía aseguran que no sucederá todo el 11 de diciembre, que tomará varios meses, así que hay tiempo para alegar o hacer log in en esa cuenta antigua tuya. Ojo, no es necesario tuitear, solo iniciar sesión.