Estos son los cambios que quiere hacer Twitter en 2020 para tener conversaciones más saludables

La salud de Twitter es una de las preocupaciones más evidentes del último tiempo, por eso hace algunos días el CEO de la plataforma, Jack Dorsey, comunicó que la política no podrá comprar espacio en la red social.

En medio de toda esta discusión, David Gasca, director senior de gestión de productos en Twitter, comentó a través de un tuit cuáles son algunos de los cambios que se podrían implementar en la plataforma para 2020.

Features that I’m looking forward to in 2020.

– Remove me from this conversation

– Don’t allow RT of this tweet

– Don’t allow people to @mention me without my permission

– Remove this @mention from this conversation

– Tweet this only to: hashtag, interest, or these friends

— Dantley (@dantley) November 5, 2019