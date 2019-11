Investigador asegura que crearon 68.000 cuentas falsas en Twitter para apoyar "golpe de Estado" en Bolivia

Un investigador español vinculado al partido "Podemos", realizó un intensivo análisis del uso de Twitter en la campaña que terminó con la salida de Evo Morales de Bolivia, luego de detectarse un fraude electoral, lo que obligó al ex mandatario a presentar su renuncia el 10 de noviembre y luego su posterior asilo temporal en México.

Julián Macías Tovar afirmó que se crearon más de 68.000 cuentas falsas y bots para alentar un golpe de Estado en el país altiplánico.

La acusación se dirigió específicamente al líder opositor boliviano Luis Fernando Camacho y a la presidenta de facto Jeanine Áñez.

"Puedo afirmar que Luis Fernando Camacho también está detrás del golpe de Estado fraudulento en redes", afirmó Macías Tovar.

En su denuncia, el encargado de redes sociales de "Podemos" afirma que se publicó y difundieron "fake news".

Antes de la autoproclamación de @JeanineAnez como presidenta, se lanzó propaganda falsa contra Evo Morales desde cuentas como la de un diputado venezolano @hfsalasromer, implicado también en los Panama Papers, con un montaje burdo. No me explico porque twitter no lo elimina. pic.twitter.com/csJUv6O0Vs

— Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) November 17, 2019