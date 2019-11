Insólito: TVN "quema" banco con vergonzoso efecto de video sacado de redes sociales

Un vergonzosa situación ocurrió en la transmisión nocturna del noticiario de TVN, ya que en el momento que se encontraban dando una nota donde aseguraban que una joven había quemado la puerta de un banco, el fuego resultó totalmente falso.

Matías del Río asume que el video que circula en redes sociales es real.

El verdadero fuego es éste:

En el despacho el canal de televisión asegura que la jóven, acompañada de su amigo de "polera amarilla", inició el fuego en la sucursal del banco causando la supuesta destrucción del recinto.

Sin embargo, a simple vista se puede notar que el fuego que aparece en el video resulta ser un efecto descargado directamente desde Internet, el cual fue aplicado por encima de la escena en cuestión a través de un programa de edición.

Luego del análisis realizado por nuestra experta en videos, pudimos ver en detalle cómo la persona que editó este material, se dio el trabajo de recortar a los sujetos que aparecen en la misma escena del fuego, para que así se viera aún más real. Lamentablemente su trabajo no fue bien calificado.

Es más, el noticiario asegura que la situación fue así, ya que la periodista va describiendo todo el suceso dando por hecho que realmente la joven quemó la entrada al banco ubicado en Providencia.

Para reafirmar esta situación, el medio de comunicación se utiliza el argumento del Intendente Felipe Guevara en el sitio web donde sostenía que los grupos violentistas estarían utilizando acelerantes para así causar que el fuego se propague más rápido.

El video se da en medio del estallido social que afecta al país, el cual ha causado que la población en general ponga en jaque el rol de los medios de comunicación en la televisión quienes han sido fuertemente cuestionados por manipular la información y no mostrar lo que verdaderamente está ocurriendo en el país tras la compleja situación que actualmente atravesamos.

Como era de esperarse, fue a través de Twitter que diversos usuarios denunciaron al canal de esta situación incluso publicando fotografías del como amaneció el día de hoy la supuesta sucursal quemada donde no se ve daño alguno.

"El departamento de prensa de Televisión Nacional de Chile informa que el viernes 8 de noviembre recibió un video, en el cual se muestra a la sucursal del Banco Estado de calle Padre Mariano siendo violentada e incendiándose.

Dicho material fue enviado al canal en el marco de un reportaje sobre diversos incendios a instituciones públicas y locales comerciales. El equipo de 24 Horas chequeó la autenticidad de dichas imágenes con autoridades policiales y el ministerio público para corroborar la veracidad de éstas y así incluirlo dentro de la nota mencionada.

Al tener la confirmación de que las imágenes revelan un hecho real, éste fue emitido en el noticiero Central de ayer domingo 10 de noviembre.

Hoy este video está siendo investigado por la Policía de Investigaciones, Carabineros y el Ministerio Público, quienes confirman la autenticidad del hecho, al igual que los vecinos del sector, entrevistados en el marco de nuestro reporteo en terreno.

Adicionalmente, hemos recibido otras imágenes desde distintos ángulos, que también fueron cotejadas con los investigadores, y ratifican los hechos informados".

Atención @TVN con uso de imágenes de fuego creado artificialmente! Invitamos a la ciudadanía a hacer denuncias al CNTV por contenidos e imágenes en TV que no se ajustan a la realidad. Eso es faltar a la ética! pic.twitter.com/QZocwoJMxp

no te puedo creer que tvn pasó esto en el noticiario central, nadie se dio cuenta que el video es falso?, no siquiera quien editaba la nota y que de seguro no es ningún amateur?, esta weá fue premeditada loco, que rabia… pic.twitter.com/vPaYGkaqUG

— víztorodio (@viztorhugo) November 11, 2019