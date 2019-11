Donald Trump confunde todo y le pide a Tim Cook que Apple ponga la red 5G en EE. UU.

Donald Trump se ha distinguido por mantener una política agresiva en el sector tecnológico. Donde incluso Apple ha tenido que adaptarse al paso del mandatario, quien desde el inicio de su administración ha impulsado el regreso de las fábricas de la compañía a Estados Unidos.

Bajo ese tenor Tim Cook y su empresa están celebrando los acuerdos para la apertura de una instalación en Texas, que mantendría las cosas en equilibrio entre el gobierno y los negocios de Apple.

Pero al parecer Donald Trump tiene otros planes para los chicos de Cupertino. Y se relacionan, inexplicablemente, con la instalación de la red 5G en el país.

A través de su cuenta oficial de Twitter el Presidente reveló que le pidió al ejecutivo y su gente de Apple que se involucrara en el desarrollo e instalación de la red 5G en EE.UU.

During my visit yesterday to Austin, Texas, for the startup of the new Mac Pro, & the discussion of a new one $billion campus, also in Texas, I asked Tim Cook to see if he could get Apple involved in building 5G in the U.S. They have it all – Money, Technology, Vision & Cook!l

