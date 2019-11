Al Pacino caza Nazis en el tráiler de Hunters, la nueva serie de Amazon Prime Video

No entendimos si es drama o comedia.

Sabemos que Amazon Prime Video se está preparando con todo para competir contra Netflix y Disney Plus. Por ahí están las noticias sobre su serie de El Señor de los Anillos que parece que quiere ser el Game of Thrones. Pero tal vez la gran sorpresa de 2020 en esta plataforma será Hunters.

Amazon autoriza segunda temporada de serie de El Señor de los Anillos sin haber estrenado la primera Amazon Prime Video al parecer tendrá una serie tan buena de Lord of the Rings que han autorizado la segunda temporada antes de mostrar el primer episodio siquiera.

Se trata de la nueva serie exclusiva de esta plataforma, producida por ni más ni menos que Jordan Peele, director que saltó a la fama por Get Out y Us. Acompañado por el reconocido actor Al Pacino, quien también protagoniza.

Hunters acaba de estrenar su primer teaser tráiler. En donde nos damos una idea general sobre el planteamiento de la serie, gracias al extenso monólogo de Pacino:

Llega un momento en el que todos debemos elegir entre la luz y la oscuridad. Pero cuando hay una gran oscuridad en este mundo, tal vez una elección ha sido elegida para nosotros. El momento de actuar es ahora antes de que todo lo que apreciamos sea destruido. Esto no es asesinato. Esto es mitzvá. Bienvenido a la cacería.

Es lo que menciona el personaje antes de mostrarnos a una retorcida galería de personajes; que comandan el reparto, integrado por Josh Radnor (How I Met Your Mother), Logan Lerman, Kate Mulvany, Carol Kane, Dylan Baker y Lena Olin.

En teoría Hunters se trata de un grupo de vigilantes que se dedica a cazar Nazis que se establecieron y ganaron mucho poder desde la década de los 70.

Pero será necesario esperar hasta el 2020 para saber más de qué va esta rara serie.