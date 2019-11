La Tortuga Ninja Jennika tendrá su propio cómic

View this post on Instagram

Rate 1-10 🌟 ? 👺 ⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊ DOUBLE TAP IF YOU LIKE IT 💕 ⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊ DO you love samurais ? 👺🔥 🔥 FOLLOW 👉 @samurai_concept ⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊ All right are reserved to their rightful owner (s) by 👉@daniel_m_chavez and @raymondgay ⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊ #samurai #ink #inkart #monster #teenagemutantninjaturtles #tmnt #ninjaturtles #jennika #idw #idwpublishing #digitalart #digitalart #katana #artstation #japan #fantasy #warrior