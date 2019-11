Un asteroide acabará con la Tierra y los científicos ya tienen fecha para que eso suceda

Si querías llegar a anciano y morir por causas naturales, te tenemos malas noticias: quizá te mate un asteroide (y a todos los demás también).

Usualmente, según los cálculos de los científicos, faltan miles de años para que llegue el fin de la Tierra. Aunque este grupo de investigadores de la Universidad de San Petesburgo en Rusia no están de acuerdo y sitúan el choque de un asteroide contra nuestro planeta inquitantemente pronto.

¿Cuándo calculan los científicos que se estrelle un asteroide contra la Tierra?

Los astrónomos rusos creen, según sus estudios, que el asteroide Apofis 99942 probablemente impactará contra la Tierra en el año 2068. No falta demasiado, así que vete despidiendo.

Dicho asteroide, antes de impactar, comenzará a pasar muy cerca del planeta, siendo los años de mayor acercamiento 2029, 2044, 2051 y 2060. Cuando Apofis se estrelle contra el planeta, se calcula que tenga una velocidad de 37 mil kilómetros por hora, así que sí, esto acabaría con la vida en la tierra.

Aunque aún no es momento de entrar en pánico. Según la NASA, Apofis no es tan peligroso como creen los científicos de San Petesburgo. Ellos creen que si bien existe la posibilidad de que choque contra el planeta, esta es una dentro de 250 mil. No imposible, pero algo muy cercano. Las condiciones que se deben dar para que suceda son altamente improbables.