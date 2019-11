Debut de The Mandalorian aplastó a Stranger Things y Star Trek, según estudio

Parrot Analytics presenta un estudio de demanda sobre The Mandalorian revelando que su estreno ha superado por mucho a Stranger Things.

Ha pasado muy poco tiempo desde el lanzamiento de Disney+ (Disney Plus) y las sorpresas con la plataforma no han dejado de acumularse. Pero algo que parece tener universalmente satisfechos a todos es la calidad de su serie exclusiva de Star Wars: The Mandalorian.

Ver los capítulos de esta serie fuera de Estados Unidos se ha vuelto una verdadera odisea que exige recurrir a algunos métodos alternativos. Pero el consenso general es que cada episodio sólo es mejor que el anterior.

Aún así, el primer capítulo de Tha Mandalorian habría sido suficiente para superar con bastante margen a sus competidores más cercanos.

Eso es lo que revela un estudio publicado por la gente de Parrot Analytics. En donde analizan el flujo de demanda por la serie en su debut.

Para luego compararlo con el hype que provocaron otras producciones de la competencia durante su estreno. A continuación citamos textual lo que marcaron los hallazgos.

Siete días después del lanzamiento de la temporada 1, la demanda por The Mandalorian de Disney+ en los Estados Unidos es:

298% más grande que la de Star Trek: Discovery de CBS All Access. Una semana después del debut de la temporada 2.

de CBS All Access. Una semana después del debut de la temporada 2. 175% más grande que la demanda por Westworld de HBO. A una semana del debut de su temporada 2.

de HBO. A una semana del debut de su temporada 2. 72.3% más grande que Doctor Who de la BBC, a siete días del estreno de la Serie 11.

de la BBC, a siete días del estreno de la Serie 11. 69.8% mayor que Stranger Things de Netflix, en comparación con una semana después del debut de la temporada 2.

El estudio incluso cuenta con otro apartado donde compara la demanda sobre un periodo de cuatro días. Superando incluso ahí a producciones que fueron muy populares los primeros días y luego a nadie le importaron. Como The Umbrella Academy, The Dark Crystal: Age of Resistance y Good Omens.

Bajo esa lógica comparativa The Mandalorian es por mucho una de las series más buscadas en internet. Y tal vez todo se lo deben a Baby Yoda.