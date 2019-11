Tesla quiere usar un rayo láser para limpiar el parabrisas de tu coche

Encuentran una extraña y retorcida patente de Tesla Motors en donde describen un sistema de rayos láser para limpiar el parabrisas de sus coches.

Tesla Motors pasa por un momento extraño de su trayectoria comercial. En 2019 tuvo que implementar varios cambios drásticos para mantenerse en el negocio. A la par que acaba de presentar su esperada Cybertruck que hizo el ridículo en su evento de presentación.

Elon Musk hace el ridículo: rompen vidrio blindado de su Cybertruck a media presentación Elon Musk presentó su nueva camioneta, la Cybertruck, y cuando llega el momento de probar su vidrio blindado lo destrozan.

Ahora, se ha filtrado la existencia de una patente registrada por la compañía en donde se describe un extraño y futurista sistema de limpieza para coche. En donde básicamente quieren usar un rayo láser para eliminar polvo y escombros del parabrisas.

El documento registrado por Tesla Motors, bajo el nombre de Pulsed Laser Cleaning of Debris Accumulated on Glass Articles in Vehicles and Photovoltaic Assemblies (Limpieza pulsada láser de escombros acumulados en artículos de vidrio en vehículos y conjuntos fotovoltaicos), detalla las piezas para limpiar el coche sin rostizarlo:

Un sistema de limpieza para un vehículo incluye un conjunto de rayos ópticos que emiten un láser para irradiar una región en un artículo de vidrio del vehículo, junto a un circuito de detección de desechos que detecta los escombros acumulados sobre la región y un circuito de control.

En teoría, el circuito de control calibra un conjunto de parámetros asociados con el rayo láser. Todo en función de los desechos detectados sobre el vidrio.

Luego la pulsación del rayo láser se calibra, de modo que impide su penetración a una profundidad menor al grosor del cristal y elimina el desechos acumulados con el puro láser.

Esto viene del futuro al parecer.