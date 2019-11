Con un teléfono móvil estafó 1 millón de dólares desde una prisión de máxima seguridad

Hope Olusegun Aroke burló los controles de la prisión de máxima seguridad, donde cumple una condena de 24 años, para seguir estafando a sus víctimas con un teléfono móvil. Las autoridades nigerianas estiman que recaudó 1 millón de dólares a través de una red internacional.

El delincuente fue sentenciado por fraude e internado en un centro de Lagos, según la comisión de delitos económicos y financieros de Nigeria.

“La investigación preliminar reveló que el convicto, en contra de la práctica estándar establecida, tenía acceso a Internet y teléfono móvil en el centro correccional donde se supone que está cumpliendo su condena en la cárcel”, informaron a través de un comunicado.

Usar un teléfono móvil era apenas uno de los privilegios que disfrutó el estafador, quien además fue enviado a un hospital por una presunta enfermedad y de ahí visitaba hoteles, donde visitaría a su esposa e hijos y asistiría a funciones sociales.

“Ya se está investigando la circunstancia de su ingreso en el hospital y de quienes ayudaron a su traslado del hospital a los hoteles y otros compromisos sociales”, informó la comisión.

