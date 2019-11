Los nuevos superhéroes chilenos que emergen de las protestas: El "Negro Matapacos" y "PareMan"

El "Negro Matapacos", un perro, un quiltro como se le conoce en Chile, ese fiel amigo del pueblo, es la imagen viva de las manifestaciones ciudadanas contra el presidente Sebastián Piñera.

Porque toda historia necesita sus héroes, y los chilenos ahora no están ajenos a eso, ya que al criollo can se sumó en las últimas horas la imagen de un joven sosteniendo como armadura un signo PARE, lo que llevó a que las redes sociales lo bautizaran como "PareMan".

La leyenda del Negro Matapacos, que incluso llegó a Nueva York, y se tomó las redes de Metro de esa ciudad de Estados Unidos, se remonta a las manifestaciones estudiantiles de 2011.

“negro matapacos” (black cop-killer) was a stray dog from Santiago (Chile), always was seen at every protest, He become a symbol of fight against repression, now he appeared at the New York subway #negromatapacos #NYPD #blacklivesmatter #policebrutality #chiledesperto #newyork pic.twitter.com/CdNinsyDsF

