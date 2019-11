Super Smash Bros: Jugador crea un mando que te calienta las manos al jugar

Super Smash Bros es una de las franquicias más populares y redituables de Nintendo. Y es que no solamente junta lo mejor en cuanto a personajes de Nintendo se refiere, sino que junta a los mejores jugadores del mundo constantemente en torneos oficiales en donde se pueden ver jugadas increíbles. Pero a veces hay factores externos que pueden afectar tu rendimiento, y es por eso que se creó un control que te calienta las manos.

Un jugador de nombre “Morne” padece de tendinitis, lo cual llega a causarle dolor al jugar si es que sus manos se encuentran frías. Pero para no dejar de jugar de manera profesional, decidio crear algo que seguramente ayudará a muchas personas alrededor del mundo, aunque probablemente nunca lo podamos ver a la venta.

Este jugar de Super Smash Bros Melee decidió crear un control de Nintendo GameCube que te permita calentar tus manos mientras lo sostienes sin necesidad de ningún aparato externo que se deba conectar, más allá de una pequeña caja de baterías.

New design rework, uses thiccboi paracord cable and close to having room for rumble pack, paracord will be detachable from battery pack, which is now 1.5 times more… batteries. Internal battery probly never going to happen because it's dangerous and adds weight/disallows rumble pic.twitter.com/CCIIXvIS0c

— Morne (@ForlornMorne) November 18, 2019