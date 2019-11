¡Locura! Según rumores, Anakin Skywalker regresará al universo de Star Wars en "The Rise of Skywalker"

Algunos rumores apuntan a que el personaje favorito de muchos regresaría a la franquicia para salvar Star Wars. Sí, hablamos del mismísimo padre de Luke.

Las últimas películas de Star Wars no tienen nada contentos a los fans de la saga, y quizá sea por eso que Disney tratará de apelar a la nostalgia incorporando de nuevo a uno de los personajes más icónicos: Anakin, aka Darth Vader. Al menos estos dicen algunos rumores.

Los rumores sobre el regreso de Anakin a Star Wars

"The Rise of Skywalker" será la última película de la más reciente trilogía, así que no sorprende que quieran cerrar con bombo y platillo para dejar atrás ese mal sabor de boca. Hay rumores publicados por "We Got This Covered" que aseguran que Hayden Christensen estará en la película próxima a estrenarse.

¿Volverá Anakin? No sabemos realmente cómo aparecerá, aunque las apuestas están en forma de fantasma, así como ya vimos el retorno de Yoda charlando con el finado Luke. Otras teorías hablan de que se va a retomar parte de la historia del primer Skywalker, por lo que este aparecería en flashbacks.

Pero bueno, tendremos de regreso a Palpatine, así que cualquier cosa podría suceder. Nosotros ya estamos contando los días para que sea 20 de diciembre, el estreno de la película. Vaya regalo de Navidad será si los rumores resultan ciertos.