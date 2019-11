Star Wars inspira a ingenieros a crear imágenes 3D que se tocan y escuchan

A través de una pantalla, el ultrasonido atrapa un partícula y se escanea para generar la ilusión.

Inspirados en los hologramas de la princesa Leia de Star Wars, un grupo de científicos de la Universidad de Sussex desarrolló una pantalla de trampa acústica multimodal (MATD). Este dispositivo es capaz de mostrar imágenes 3D, que además se pueden tocar y escuchar.

Para verlas no es necesario utilizar lentes de realidad virtual o auriculares AR, dicen los investigadores. Ryuji Hirayama, miembro de Japan Society for the Promotion of Science (JSPS), explica la base de su invento:

Nuestra tecnología se inspira en televisores antiguos que usan un solo rayo de color a lo largo de la pantalla tan rápido que su cerebro lo registra como una sola imagen”.

Indica que “nuestro prototipo hace lo mismo, usando una partícula coloreada que puede moverse tan rápido a cualquier parte del espacio 3D que a simple vista ve una imagen volumétrica en el aire”.

En este caso, el MATD usa ultrasonido para capturar una partícula e iluminarla con luz roja, verde y azul. Así controla su color mientras escanea a través de un espacio abierto para generar la ilusión de contenido volumétrico.

Este prototipo escanea el contenido en menos de 0.1 segundos que tarda el ojo para integrar los estímulos de luz bajo una sola forma.

Cultura pop en la ciencia: Star Wars + Queen

Una nota de la Universidad de Sussex destaca que el prototipo fue desarrollado por un equipo de la Facultad de Ingeniería e Informática. Los científicos probaron varios sonidos para sus experimentos, entre ellos el coro de “We Will Rock You” de Queen para recrear un emoji de carita feliz.

Trabajar con ultrasonido tiene sus ventajas, reconoce el co-creador de MATD e investigador sobre interfaces de usuario 3D, Diego Martínez Plasencia.

Incluso si no es audible para nosotros, el ultrasonido sigue siendo una onda mecánica y transporta energía a través del aire. Nuestro prototipo dirige y enfoca esta energía, que luego puede estimular sus oídos para escuchar audio o estimular su piel”.

Esperan que este sistema se convierta en una herramienta de visualización útil para profesionales de diversos ámbitos, como la biomedicina o la arquitectura.

Manipular la materia, otra ventaja

Para el líder del proyecto, el profesor Sri Subramanian, este sistema revoluciona el concepto de pantalla 3D porque, además de que el contenido es visible a siempre vista, es percibido como un objeto real y el espectador puede interactuar con la pantalla.

Los autores del estudio están convencidos de su potencial para manipular la materia sin tocarla. “Podría abrir oportunidades interesantes para mezclar productos químicos sin contaminarlos, realizar levitación por ultrasonido dentro de los tejidos para administrar con precisión medicamentos y numerosas aplicaciones de laboratorio en un chip”, dicen.

Saben que el camino apenas comienza y bromean sobre Star Wars:

Aunque todavía tenemos que igualar la capacidad de comunicación de la Alianza Rebelde, nuestro prototipo se ha acercado aún más”.