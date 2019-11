Star Wars: The Rise of Skywalker apestaba y George Lucas volvió para salvarla

Surgen reportes que afirman que Disney tuvo que recurrir a George Lucas para que interviniera en el Episodio IX de Star Wars: The Rise of Skywalker, para volver la película buena.

El Episodio IX de Star Wars: The Rise of Skywalker parece que se ha convertido en un auténtico problema para Disney y Lucasfilm. Desde hace meses circulan rumores en donde afirman que no han podido cerrar por completo la producción; ya que la película habría fallado estrepitosamente en las pruebas de audiencia.

Ahora las cosas se han elevado a un punto de mayor tensión, luego de que el leaker y youtuber famoso Overlord DVD subiera un nuevo video con harta información sobre los problemas de la post-producción del Episodio IX.

En donde relata todos los problemas por los que han pasado para cerrar la película. Llegando a un punto tal de crisis que tuvieron que pedirle a George Lucas que volviera para arreglar la cinta.

El video está plagado de potenciales spoilers, así que recomendamos dejar de leer a partir de aquí si no quieren arruinarse las posibles… ¿sorpresas?

Cómo llegó George Lucas a salvar a Star Wars

Según relata este sujeto el primer corte del Episodio IX de Star Wars fue creado por Kathleen Kennedy y J.J. Abrams, con resultados terribles en las pruebas de audiencia. Ya que sólo obtuvo un puntaje de 29/100 de aprobación.

Se supone que en una escena climática con alta dosis de drama la sala terminó estallando en carcajadas. Bob Iger, presidente de Disney estuvo presente y se habría enfurecido. Autorizando con urgencia una serie de regrabaciones para mejorar la evaluación.

Es a partir de ahí que se produjo un segundo corte, comandado por el propio Iger. El cual dejó medio intacto el primer acto, que era bueno, pero le metió mano a todo el resto. Incluso trajo a Luke y Anakin Skywalker de vuelta. Al final el corte obtuvo un puntaje de 65/100. Mejor que el previo pero aún no suficiente.

No conforme con el resultado Iger habría pedido a Lucas que los ayudara. Y fue así que se creó un tercer corte del Episodio IX. En donde tomaron los mejores elementos de las versiones previas y se volvió a cambiar el tercer acto.

Lucas habría creado un nuevo personaje de la dinastía Skywalker que estuvo oculto durante las otras dos películas. Y con ese elemento se habría apoyado para cerrar la cinta de una manera más satisfactoria.

La versión de George Lucas habría obtenido un puntaje de 88/100 en las evaluaciones de las pruebas de audiencia. Lo que la convertiría en la mejor candidata para estrenarse en las salas de cine.

El problema es que a esta altura ya habrían gastado USD $300 millones de dólares en las regrabaciones.