Star Wars: The Rise Of Skywalker estrena un detrás de cámaras muy nostálgico

La nueva película de Star Wars se estrena en Diciembre pero, en preparación a esta película, tenemos un detrás de cámaras muy emotivo.

Star Wars lleva en la vida de sus fanáticos mucho tiempo, tanto que ha durado generaciones completas. Es por eso que el final de esta serie de películas, la que tdará por terminada la saga de los Skywalker es nu evento tan importante en la vida de incontables personas alrededor del mundo. Por eso es que el trailer más reciente del episodio 9 es una joya que nadie se debe perder.

El final de una era

Después de haber lanzado dos exitosas películas de la saga oficial, Disney lanzó un detrás de cámaras que no solamente nos muestra que los Ewoks podrían estar de vuelta, sino que es una recopilación de los detrás de cámaras de la películas de todas las trilogías.

No sé ustedes, pero la pura escena inicial me hizo tener un golpe tremendo de nostalgia, y la manera en que este pequeño homenaje está montado no ayuda en nada a que la nostalgia no te pegue por todas partes.

Aquí podemos ver varias tomas de Carrie Fisher en la trilogía original y la nueva, tenemos a Harrison Ford captado en momentos de amistad con sus compañeros actores y sobre todo, podemos ver como los actores de la nueva trilogía se emocionan por ser parte del crew que continua con la leyenda de las guerra de las galaxias.

Recuerda que el nuevo y último episodio de la saga de los Skywalker se estrenará el 19 de Diciembre y se espera que sea todo un éxito en taquilla, ya que, literalmente, será la conclusión a más de 40 años de historia de acción, romance, clones y las otras marionetas.

¿Qué opinas de este avance de Star Wars: The Rise of Skywalker? En lo personal, creo que es uno de los mejores avances que hay en general de toda la saga y que hace que la quiera ir a ver ahora mismo.