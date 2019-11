Star Wars: actor se confiesa culpable del descuido que llevó el guión del Episodio IX a eBay

Hace unos días descubrimos que el Episodio IX de Star Wars: The Rise of Skywalker tuvo un momento de crisis en algún punto de su proceso de producción. Cuando un miembro del reparto perdió su libreto para que terminase este a la venta en eBay.

JJ Abrams fue el encargado de hacer pública la historia hace un par de días y ahora el actor culpable de todo el asunto ha salido a la luz. Admitiendo su equivocación. Se trata de John Boyega, quien interpreta a Finn.

Todo sucedió nuevamente en el programa de Good Morning America. Ahí fue donde Abrams soltó la historia este lunes, y ahora tocó el turno a Boyega de visitar el show para promover la película de Star Wars.

Fue inevitable retomar el asunto del guión extraviado y el actor aprovechó para revelar que fue él quien cometió el descuido que hizo que el libreto acabase en eBay:

OMG! @johnboyega admits it was HIS @starwars #TheRiseOfSkywalker script that was put on eBay! But he swears it was an accident! 🙈 https://t.co/i9rZzYNwW0 pic.twitter.com/RNCKWCscpl

— Good Morning America (@GMA) November 27, 2019