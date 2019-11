Una niña de 13 años solucionó el diseño del tren Hyperloop

View this post on Instagram

Varias compañías rivales pueden estar trabajando arduamente tratando de hacer despegar el concepto Hyperloop de Elon Musk, pero volar a través del país, tal vez incluso a través de los continentes, a 600 millas por hora en un tubo de acero de baja presión todavía se siente lejos de la realidad. Pero la estudiante de 13 años de Nueva York, Caroline Crouchley, pudo haber inventado una solución Hyperloop más viable desde el punto de vista económico y ecológica. La idea de Crouchley, que acaba de ganar el segundo lugar en el desafío anual 3M Young Scientist Challenge, es construir tubos neumáticos junto a las vías del tren existentes. Las lanzaderas magnéticas viajarían a través de estos tubos de vacío, conectados a través de un brazo magnético a los trenes que viajan en las vías existentes. Este sistema utilizaría las vías del tren actuales, lo que reduciría los costos de infraestructura y, según Crouchley, erradicaría el riesgo potencial de seguridad que supondría impulsar a los pasajeros en el vacío. No habría necesidad de que los trenes usaran motores diesel o eléctricos, haciendo que los trenes sean más livianos y más eficientes en combustible. Esto es importante para Crouchley, que tiene como objetivo idear soluciones activas a la crisis climática. "Identifiqué el transporte como algo en lo que quería trabajar porque si podemos hacer que los trenes sean más eficientes, entonces podemos eliminar la cantidad de automóviles, camiones y autobuses en la carretera,