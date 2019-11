"Me vas a hacer llorar Dr. Simi": redes sociales enloquecen con los SimiBus que apoyan en las comunas más afectadas por los atentados en el Metro

View this post on Instagram

Ante la contingencia actual y la falta de locomoción, tendremos buses de acercamiento que te ayudarán a movilizarte por la ciudad. 🚌 👉 ¡Súbete GRATIS! De lunes a viernes desde: 📍 Plaza de Puente Alto a Vicente Valdés ⌚ 6:00 – 6:30 – 7:00 – 7:15 – 7:30 AM. 📍 Plaza de Maipú a Las Rejas ⌚5:45 – 6:30 AM. 📍 Pudahuel a Pajaritos ⌚6:00 – 6:30 – 7:00 – 7:30 – 7:45 – 8:00- 8:30 AM. 📍 San Pablo a Pajaritos ⌚ 6:00 – 6:30 – 7:00 – 7:30 – 7:45 – 8:00- 8:30 AM.