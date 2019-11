Mini satélites de Elon Musk arruinan una lluvia de meteoros “unicornio”

View this post on Instagram

Chuva de meteoros será visível nesse final de semana, na madrugada de sábado para domingo. Eta Aquarídeos é o nome desta chuva de partículas deixadas pelo cometa Halley no sistema solar. O fenômeno, consiste em fragmentos do cometa Halley que cruzam o sistema solar de tempos em tempos. Então pega a luneta, a lenta da câmera ou mesmo arriscar seu olhar e não perde esse evento raro hein! POR FAVOR: quem fotografar envia pra gente! Edit1: O show surgirá na linha do horizonte por volta das 2h30 da manhã, de sábado para domingo, mas o melhor horário para observar o Eta Aquarídeos é das 3h até o amanhecer do dia. Ainda não temos dados de quais pontos poderá ser visto o evento no Brasil. ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ #astronomia #estrelas #universo #cosmos #astros #planeta #galaxias #astronauta #frases #instaart #instagood #hubble #awesome #ciência #instacool #nice #pilot #space #galaxy #curiosidades #webstagram #sweet #instapic #instafollow #artstagram #instalove #nasa #instasize #instacool #meteoros