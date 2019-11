La Fuerza es intensa en Star Wars Jedi Fallen Order [FW Labs]

El nuevo juego de la franquicia de Star Wars por fin ha llegado y parece que EA aprendió de sus errores pero ¿vale la pena adquirirlo?

Star Wars no había tenido unos buenos años en manos de Electronic Arts ya que la polémica que hubo con Battlefront 2 casi hace que les quiten la franquicia, puesto que solamente intentaban sacar dinero de los jugadores a como diera lugar en un juego que de por si ya costaba dinero.

Afortunadamente, con el tiempo se dieron cuenta que la mejor manera de ganar dinero con un juego de Star Wars no era por medio de microtransacciones, sino que lo mejor era ofrecer un título de calidad que, por si solo, se hiciera de un nombre y lograra hacer que todos los fans se emocionen de nuevo. Fue así como nació Star Wars Jedi Fallen Order.

HIstoria

Este juego brilla por muchas cosas, y una de las cosas más fuertes que tiene es la historia. La cual no solamente es buena, sino que logra transportarte de manera efectiva al universo en donde conviven seres de distintos planetas en una guerra contra el imperio.

Tú controlas a Cal Kestis, un Jedi prófugo que logró sobrevivir a la Orden 66 y quien, por 5 años, logró esconderse en el planeta chatarrero de Bracca, pero su tranquilidad se ve interrumpida cuando las fuerzas del imperio llegan a buscarlo ahí.

La historia se desarrolla después del episodio 3 y antes de las películas de Solo: A Star Wars, Star Wars Rebels, Rogue One: A Star Wars Story y obviamente, antes del Episodio 4.

En tu viaje por huir del imperio y lograr encontrar la manera de reconstruir la orden Jedi, te encontrarás con invaluables compañeros de aventuras, además de poder encontrar un sin fin de referencias a toda la saga de Star Wars que harán que, en más de una ocasión, se te erice la piel.

Básicamente, es una travesía por todo el universo de Star Wars en donde te pondrás nostálgico al visitar el planeta de los Wookies, Kashyyyk y el planeta hogar de Darth Maul, Dathomir.

Además podrás conocer personajes de toda la serie que van desde Saw Guerrera y otros que, de mencionarlos, sería un spoiler muy fuerte.

Gameplay

El juego fue comparado desde su anuncio con los juegos de la saga Souls de Fromsoftware, y esto no es del todo falso. De hecho, comparten ciertas similitudes, tales como encontrar puntos seguros en donde puedes descansar para recuperar tu salud pero haciendo que todos los enemigos vuelvan a aparecer.

También, la exploración es muy similar, puesto que debes ir abriendo atajos para conectar todo el mapa, a la vez que te enfrentas a enemigos que pueden terminar con tu vida rápidamente.

El combate es muy flexible y se siente natural como pocos juegos pero eso si, requiere que aproveches al máximo todas las habilidad con las que cuentas como Jedi. Las cuales van desde hacer lento a los enemigos, arrojarlos con la fuerza o regresar disparos con tu sable.

Para poder utilizar los poderes de la fuerza, es necesario utilizar una barra de energía, la cual se llena solamente en los puntos de descanso y al dañar enemigos, lo cual es mucho más Fáil decir que hacer. Ya que, literalmente, necesitarás tener reflejos de Jedi para poder bloquear, evadir, y realizar desvíos de ataque de manera eficaz.

Llegados a un punto en el juego, podrás incluso modificar tu sable de luz para poder tener dos rayos de luz en lugar de uno solo, lo cual puedes intercambiar al momento sin necesidad de acudir a ningún lugar en especial.

Muchas cosas por hacer

Los detalles con los que cuenta este juego están fuera de este mundo, puesto que puedes recolectar semillas de plantas exóticas para hacerlas crecer en tu nave. Puedes encontrar ponchos con distintos colores y diseños para vestir a Cal, así como colores y pinturas para el androide BD-1 y la nave espacial.

Pero si algo se lleva la atención en cuanto a personalización, es el sable de luz. A lo largo del mundo podrás encontrar cajas que contienen componentes y materiales para poder modificar tu sable a placer. Puedes cambiar el metal con el que está hecho, la empuñadura, el disparador e incluso puedes cambiar el color de este. En la versión de Playstation 4, la luz de tu control cambiará de color junto con tu sable de luz.

Puedes además, desbloquear nuevas habilidades para tu personaje al ganar experiencia y subir de nivel, esto se hace en los puntos de meditación. Y dentro de las cosas que puedes desbloquear, hay habilidades como bloquear los disparos enemigos de manera automática al correr y aumentar la fuerza de tu empuje de la Fuerza.

Pero algo importante a notar con tu experiencia es que también se inspira en la saga Souls. Esta la puedes perder al ser derrotado por algún enemigo. Por lo que la manera de recuperarla es dañar una sola vez a quien te mató para obtenerla de nuevo.

Otras cosas a tomar en cuenta

El trabajo realizado en el aparatado sonoro y visual está hecho con un nivel de detalle impresionante. Desde la música clásica de la saga hasta los efectos de sonido hasta las actuaciones de voz son básicamente impecables.

Visualmente, todos los personajes y escenarios son excelentes. Ya que los distintos planetas realmente se sienten como visitar un mundo completamente distinto al anterior. Cada uno tiene una personalidad propia y su flora y fauna es única también.

Los enemigos del imperio parecen sacados de una película de Star Wars, ya que se cuidó cada detalle de los Stormtroopers y de los vehículos de los rebeldes y del imperio. Todo está ahí, todo se ve increíble, todo se escucha increíble. Es de esos juegos que te llenan de una manera tal, que es difícil sentir lo mismo con otros juegos.

Otra cosa importante, es que si bien, la dificultad es elevada, puedes cambiarla en cualquier momento de tu aventura para quienes buscan una experiencia menos demandante.

Conclusiones

Sin duda alguna, es una experiencia que no te puedes perder por nada del mundo. Es una adquisición obligada si es que eres fanático de Star Wars y aún si no lo eres, también vale muchos la pena. No me sorprendería verlo como candidato a juego del año en el 2020.