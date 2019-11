A mover ese cuerpo: Review Just Dance 2020 para Nintendo Switch [FW Labs]

Just Dance 2020 llega a Nintendo Switch y este te hará bailar una buena colección de canciones pero ¿vale realmente la pena?

Just Dance 2020 para Nintendo Switch llega por fin y para quienes nunca hayan jugado una entrega de este juego, este podría un buen punto para iniciar, en especial si es para la consola de Nintendo. Esto gracias a una serie de factores que hacen que la falta de cámara sea lo que menos importa.

Gameplay

La versión para la consola híbrida de Nintendo se podría llamar la versión definitiva por un motivo muy particular: los Joy-Con, ya que el solo hecho de que estos ya vengan integrados con la consola, es un plus enorme para Just Dance.

Aún así, este juego ofrece dos opciones de control, el primero, obviamente siendo los Joy-Con y la segunda opción es jugarlo con un smartphone y la aplicación de Just Dance Controller. A pesar de que tener esta opción siempre es bueno para fiestas grandes entre amigos, sinceramente es un gran inconveniente jugar siempre con el celular.

El problema con los smartphones como controles llega con canciones como la de Bangarang de Skrillex. Ya que estas requieren movimientos fuertes y rápidos con las manos. El problema es obvio, si combinamos un smartphone con manos sudadas y movimientos fuertes, estos pueden salir volando con la pared o estrellarse en el suelo. Para esto puedes conseguir correas o fundas con correas, pero no todo mundo vive pensando en jugar Just Dance.

Es por eso que jugar con los Joy-Con es la mejor manera de poder jugarlo, además del Wii Mote para la versión de Wii, claro está. Y es que los Joy-Con tienen correas fáciles de ajustar que pueden evitar este tipo de accidentes causados por largas sesiones de juego y canciones cada vez más intensas.

Canciones

Hablando de las canciones, Just Dance 2020 tiene un catálogo de 40 canciones para todo tipo de gustos, aunque tampoco se puede esperar una enorme variedad en estas. En su mayoría encontrarás reggeaton, R&B y Pop americano, pero también hay canciones como “Everybody” de los Backstreet Boys pero no es la original, sino que es un cover de Millenium Alert.

Otras canciones notables que podemos encontrar son Fancy Footwork de Chromeo e incluso una versión animalesca del Can Can, de ahí en fuera puedes encontrar muchos éxitos de radio estadounidense y latinoamericano, incluso uno que otro éxito coreano si es lo que te interesa.

Una muy buena opción es la de canciones exclusivas para niños. Dentro de las que puedes encontrar muchas canciones originales para Just Dance y un par que todos conocerán: Happy Birthday (una versión exclusiva) y Baby Shark. Estas coreografías están hechas especialmente para los más pequeños de la casa e incluso las coreografías exigen mucho menos actividad física que las canciones que no están en esta sección.

Al final, también tiene un “Modo Historia” en donde te lleva por un pequeño recorrido por las canciones más emblemáticas de todos los Just Dance anteriores con pequeñas cinemáticas entre ellas.

¿Suscripción mensual?

A parte del catálogo de canciones que tiene este juego, hay un modo de “desbloquear” más de 500 canciones de toda la historia de Just Dance y esto es pagando una suscripción especial, la cual contiene canciones como “Take Me Out” de Franz Ferdinand, Automaton de Jamiroquai, “September” de Earth, Wind and Fire, “Single Ladies" de Beyoncé, “Aserejé” de Las Ketchup, “Baby One More Time” de Britney Spears y muchas otras increíbles canciones.

Lamentablemente, no hay manera de comprar todo el catálogo con un solo pago y solamente puedes desbloquearlo con micropagos por tiempos limitados. Los precios no son tan elevados y varían de país a país, además de que puedes contratar este servicio por un día, un mes, tres meses o un año, dependiente de cuánto juegues Just Dance. Pero aún así, tener que pagar una cuota por tener acceso a un catálogo mucho mejor es injusto para un juego que no es gratis o demasiado barato.

Si Just Dance 2020 hubiera llegado como un Free to Play en donde pagar una cuota mensual con estos precios fuera opcional de igual manera, no habría mayor problema, pero en vista que el juego cuesta $39.99 dólares, parece algo que muy pocas personas realmente se animarían pagar, más en concreto, aquellos cuya vida gire en torno a Just Dance.

Otras cosas a tomar en cuenta

El juego también te da la opción de desbloquear avatares, apodos y diseños para tu tarjeta de bailarín entre más canciones bailes o retos cumplas. También puedes gastar monedas en una maquina que te regala alguna de estas cosas al azar, menos las que se desbloquean por retos.

Curiosamente, la versión en español del juego, parece que no cree que sea posible que un hombre o alguien que se identifique como uno quiera jugar Just Dance 2020, por lo que todos los títulos que ganas en el juego, están dirigidos al género femenino, justo como el título inicial que es “Aspirante a bailarina”. No es nada que afecte al juego, pero si es algo bastante curioso.

Algo que, en personal, creo que es uno de los puntos más fuertes del juego, es que también cuenta con la opción de conteo de calorías. Por lo que puedes activar esto para saber cuántas calorías has quemado y el tiempo total que has bailado.

También puedes hacer listas de reproducción con tus canciones favoritas o con alguna temática en especial. Estas listas también se encuentran disponibles por parte de Just Dance mismo, habiendo una especial de canciones de Disney (si tienes contratado Just Dance Unlimited) y una para literalmente, hacer ejercicio.

Conclusión

Just Dance entrega lo que promete y ofrece un juego excelente para fiestas y reuniones familiares o de amigos, pero con la peculiaridad de que puedes usarlo también para mantenerte en forma gracias a que bailar es un excelente ejercicio. Pero muestra su avaricia con la suscripción que incluye básicamente las mejores canciones de todas.

La versión del Switch ofrece una de las mejores maneras de jugar gracias a los Joy-Con, que gracias a su correa, podrás evitar destrozar cosas en la casa junto con el celular que podría morir.

Vale mucho la pena para quienes adoren bailar y además, adoren los éxitos del momento, pero para quienes no disfrutan tanto del Trap u otros ritmos latinos, no podrás encontrar mucha variedad en su catálogo base para entretenerte.