El pequeño todopoderoso: Review del iPhone 11 [FW Labs]

Veremos en detalle como se comporta la nueva versión pequeña del iPhone para este 2019, donde le esperan duros competidores.

Apple llega este año con su nuevo Iphone 11, el cual es el modelo más pequeño de la familia, pero no por esto será menos potente y capaz. Luego de ser un usuario de Android toda la vida, acá les dejó mi experiencia con lo nuevo de Apple

A continuación te dejamos sus especificaciones técnicas de este pequeño poderoso:

Pantalla: IPS LCD 6,1 pulgadas 1.792×828 px, True-tone.

Procesador: Apple A13 Bionic 7nm.

4 GB de RAM.

Almacenamiento: 64/128/256 GB.

Dimensiones: 150,9 x 75,7 x 8,3 mm.

Peso: 194 g.

Software: iOS 13.

Batería: Carga rápida 18W e inalámbrica.

Agregados: WiFi 6, BT 5.0, NFC, GPS, dual SIM, altavoces Dolby Atmos Estéreo, resistencia al agua IP68 y reconocimiento facial FaceID.

Cámara trasera: Lente principal de 12MP, f/1.8, OIS, 26mm, QuadLED Flash; Lente secundario gran angular 12MP, f/2.4, 13mm y 120° / Video 4K 60FPS.

Cámara frontal: 12MP, f/2,2 TOF 3D, Slow-Motion.

Diseño

En la nueva versión del iPhone no encontramos grandes cambios con respecto al modelo anterior, aunque en esta ocasión contamos con dos lentes de cámara en la parte trasera, los cuales están instalados en una posición vertical.

Aunque en general el diseño de la parte modular de las cámaras fue bastante criticado en su momento, para mí esto no tuvo una mayor trascendencia y con el paso de los días terminó agradándome bastante.

Otro punto positivo fue la comodidad que me entregó, además de ser un dispositivo resistente, incluyendo resistencia al agua, nos entrega la sensación de que puedes estar siempre seguro al utilizarlo día a día.

El acabado negro o "black" de la parte trasera es bastante agradable y además nos entrega una textura que queda bastante poco expuesta a rayarse y además ofrece una buena sensación al tacto, lo que sumado a los bordes de acero nos deja un equipo completamente premium.

Rendimiento

La pantalla de este móvil es sinceramente capaz, con una gran reproducción de color y buen nivel de brillo ofrece capacidades notables, las que sumadas a los parlantes estéreo que incorpora el dispositivo, nos entrega una experiencia multimedia de gran nivel.

Hubiéramos agradecido que Apple diera el salto en este modelo al conector USB C, pero contamos con el ya clásico conector lightning en la parte de abajo, pero en este modelo en particular, no contamos con un cargador para carga rápida, algo que sinceramente molesta. Esto no quiere decir que el iPhone 11 no tenga Fast charge, porque si la tiene, solo que no trae el adaptador adecuado en su caja. Sin embargo, el rendimiento de la batería en este móvil es tremendo y no tendrás problema para llegar al final del día con el.

En el apartado de la seguridad, nos encontramos con el desbloqueo FaceID que, a modo personal, no tuve problema alguno en su uso y respondió en la mayoría de las ocasiones a la altura necesaria. Por otro lado, el rendimiento que dio este dispositivo tanto en el uso de aplicaciones como en juegos es brutal, ya que su potente procesador realmente puede con todo.

El software, siendo un usuario de Android de toda la vida, funcionó de forma correcta y solvente. IOS 13, bajo mi experiencia, responde bien en la mayoría de las ocasiones aunque en algunos momentos noté "lag" y problemas al entrar en algunas app, que con futuras actualizaciones debería mejorar.

Cámaras y fotos

Llegando al apartado que a muchos importa, este nuevo iPhone me deja una excelente sensación, ya que ahora han agregado un segundo lente para la opción gran angular. Aunque esta opción ya estaba disponible en Android hace algún tiempo, no deja de agradecerse su inclusión y sus resultados son de alto nivel.

En lo que respecta a las fotos de día, sinceramente es una de las mejores cámaras que he podido probar en un móvil, obteniendo buen rango dinámico, contraste, color y nitidez en casi todas las imágenes.

La versatilidad que ofrece esta cámara se agradece, además de que ahora incorpora un modo "noche", el cual se activa por si solo y ofrece resultados sobresalientes cuando nos encontramos con poca luz. No me atrevería a decir que es la mejor en este apartado, pero sin duda, la mejora con respecto a su anterior versión (iPhone Xr) es notable.

En la cámara frontal, los resultados obtenidos en fotografía también me dejan contento, gracias al gran nivel de detalle, como también un mayor ángulo en la fotografía. En lo que respecta al video sin duda es uno de los mejores, entregando gran calidad de imagen como también una excelente estabilización.

Palabras al cierre

Este nuevo iPhone 11 sin duda ofrece mejoras con respecto a su anterior versión, además de entregarnos un dispositivo de alto nivel en todos los apartados, acorde al precio que los usuarios van a desembolsar por él.

Sin embargo, si eres usuario de el modelo XR, su antecesor, no se si sea tan recomendable realizar el cambio debido a que en gran parte de los apartados son parecidos, solo con algunas diferencias en la cámara.

El valor de este dispositivo en la versión de 64GB es de CLP 690.990, mientras que la versión de 256GB la podremos encontrar en los principales retail a un valor de CLP $849.990.