Gama alta para todos: Review del Huawei Nova 5T [FW Labs]

Un equipo con muchas prestaciones premium a mucho menor precio.

Hace no mucho se estrenó en varios países de la región la serie Nova de Huawei, que está pensada para un público más juvenil pero que no quiere tener algo malo por tener poco dinero. Es ahí donde radica la promesa del Nova 5T.

Nosotros, editorialmente definimos la gama de un celular por lo que más importa: el procesador. El "SoC" como también le dicen al cerebro es el encargado de todo, desde la duración de la batería, la calidad de las fotos y todo en medio. Obviamente no se lleva toda la carga y responsabilidad, pero es lo que define las posibilidades. Dado que este equipo tiene el Kirin 980, la misma CPU tras el P30, lo consideramos un gama alta. Dentro de cada espectro, un equipo puede moverse dependiendo de características secundarias y vemos a este como un "gama alta económico", o "de entrada", como prefiere decirle la marca.

Cabe mencionar que a pesar de que algunos creen que porque el último Mate no se ha lanzado aquí, la marca "tapó" eso con este lanzamiento, eso no es así. Desde antes del tema entre China y Estados Unidos que la marca tenía presupuestado tener esto instalado en la región de manera más amplia.

Estas son las especificaciones técnicas del terminal que ya está a la venta:

Pantalla IPS LCS de 6,26 pulgadas

Procesador Kirin 980

GPU Mali G76 MP

8 GB de RAM

128 GB de almacenamiento

Cuatro cámaras: principal de 48 MP, ultra gran angular de 16 MP, macro de 2 MP, sensor de profundidad de 2 MP

Cámara frontal de 32 MP

3750 mAh de batería con carga rápida

Diseño

El Nova 5T de presenta con una pantalla poco habitual en el universo de Huawei, que nos recuerda ineludiblemente al S10 de Samsung y a algunos Motorola, y está bien. Tener ese hoyo en la pantalla es mejor que un notch a nuestro parecer cuando no hay tecnologías de alto calibre involucradas y es solo la cámara frontal. Su posicionamiento a la izquierda es inteligente ya interrumpe mucho menos al consumir contenido multimedia y jugar.

Al ser un panel IPS LCD no tenemos la riqueza de color de un OLED y el perfil de color, en general, es algo frío, pero los niveles de brillo mostraron ser suficientes y para la gran mayoría de las personas estará "mejor que mejor", sobre todo en el rango de precio.

Los bordes son metálicos, con una gruesa capa de pintura, al igual que la espalda del celular, lo que da una sensación premium pero no tan "fría" como prefieren tantos. Aún así se siente bien construido, con buena tactilidad en los botones. Por cierto, poner el lector de huellas en el switch de encendido es un acierto, además al ser una tecnología tan probada, ya es muy confiable y funciona 10 de cada 10 veces.

Extrañé un puerto de audífonos en el equipo, sobretodo al no tener ningún tipo de certificación de resistencia contra el agua y el polvo. Ahora, existe la posibilidad de que el equipo sí sea bien resistente a los elementos, pero como obtener esas insignias cuesta dinero y este se habría traspasado al usuario, quizás decidieron no hacerlo y ya.

En este color en particular tenemos un llamativo acabado con el logo "Nova" por todos lados. A algunos definitivamente no les gustará, a otros sí. Literalmente, para gustos, colores, y está en azul y negro también.

Rendimiento

Extraño la carga inalámbrica, es algo a lo que me acostumbré, pero bueno, no tenerla no es el fin del mundo cuando el equipo se carga súper rápido, hablo de que en 30 minutos tienes suficiente para un día laboral y llegar a la casa. Me encantó que me diera en promedio unas 8 horas de pantalla encendida antes de irse a negro. En mis libros eso es buena autonomía.

El rendimiento es excepcional, no hay juego ni aplicación que lo haga sudar al punto de colgarlo, aunque estar en Android 9 y por lo tanto en esa versión de EMUI se siente un poco anticuado. EMUI 10 es muchísimo mejor, aún más rápido y sí, más lindo y bien logrado en todo aspecto.

Este equipo, repetimos, tiene el mismo procesador que el P30 y P30 Pro, pero con igual o más RAM, lo que nos asegura un rendimiento acorde a los mejores estándares hoy en día. Lo que sí, y tal como dijimos en su momento, nos extraña que no pueda grabar a 4K/60 cps.

A pesar de todo, es una experiencia superior en rendimiento a equipos que cuestan marginalmente menos o igual, y eso podría ser un factor diferenciador al momento de decidir qué celular comprar.

¿Qué tal las fotos?

Aquí no hay espacio para certificaciones con Leica, menos de teleobjetivos telescópicos ni cosas por el estilo. Tenemos un gran sensor principal, de muy buen rendimiento, un tele normal y un gran angular que se queda algo corto.

A pesar de lo anterior, la adición de un sensor ayuda mucho en los retratos y el pack en general entrega suficiente versatilidad.

Por cierto, el modo noche que Huawei popularizó tanto en el mercado móvil está presente aquí. Tenemos una muestra casi en oscuridad total, uno sin el modo y otro con, para que juzguen cómo anda:

En lo que respecta a otras situaciones, como el modo retrato, la oscuridad normal, las selfies y los paisajes, el equipo rinde con un perfil de color, otra vez, bastante frío y algo "verdoso", pero que con la ayuda de la IA, que reconoce escenas, le da un poco más de "punch".

Al final de cuentas es "muy Huawei" y hay gente a la que le agrada eso, y está bien. En definitiva, es un set de cámaras bien confiable, con harto de los equipos más caros de la marca y con uno que otro truco para impresionar:

¿Para quién es?

El Huawei Nova 5T se vende en Chile desde la semana pasada a un precio sugerido de CLP $$389.990, que es, a nuestro juicio, un precio súper justo.

Ahora, ojo, que si buscan bien ya se puede encontrar más barato, hay que ser busquilla. Por nuestra parte, creemos que para quien quiera un gama alta y experimentar casi todo lo que ofrecen esos equipos, al menos en lo esencial, sin gastar una millonada (literal), esta es una excelente opción.

Actualizaciones aseguradas, llegará a Android 10 y en todo aspecto rinde bien. Es un buen punto de partida para dar a conocer la serie Nova aquí.