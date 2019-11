Cuando las cosas se hacen bien: Review Call of Duty Modern Warfare [FW Labs]

Call of Duty Modern Warfare nos trae una experiencia de juego renovada que hace que la franquicia se sienta fresca pero ¿vale la pena adquirirlo?

Call of Duty ha traído entregas consecutivas que sus fanáticos no pueden evitar comprar. Pero desde hace tiempo, el equipo de desarrollo parecía que no podía dar un dirección correcta a la franquicia, por lo que comenzaron a perder seguidores al experimentar con armamento con tecnología futurista.

Pero cuando comenzaron a escuchar a los fanáticos, fue que empezaron a mover la franquicia en la dirección correcta, con un estilo de juego más terrestre, con armas más realistas y enfocado a un gameplay estable y táctico que mantiene su ritmo por el que es conocido la serie. Es justamente por eso que Call of Duty Modern Warfare mejora lo que vimos en World War II y nos trae una excelente experiencia.

Gameplay

Si has jugado previamente a los juegos de Call of Duty entonces te podrás dar un idea de como se controla, pero en esta ocasión hay algo diferente. No es solamente el hecho de que hayan renovado su motor gráfico, sino que puedes sentir una mejora considerable en la detección de controles, disparos y daño hecho y recibido.

Realmente se controla como ningún otro Call of Duty se ha controlado antes. Si en juegos anteriores podías ver como el enemigo te mataba sin siquiera atinarte un disparo, aquí cada bala es importante.

De hecho, puedes sentir que cada disparo de tus armas, incluidas las escopetas, se cuidaron con un gran detalle. Los jugadores que usamos Rifles de Francotirador en especial pudimos sentir este cambio. Realmente es mucho más satisfactorio cada tiro, el tiempo de respuesta de tus acciones en línea y en modo local hacen que incluso parezca otra franquicia completamente diferente, y se los dice alguien que no se ha perdido ningún juego de Call of Duty. Conozco los errores de la franquicia y por fin, puedo decir que aquí se enfocaron en repararlos y mejorar la experiencia por completo.

Modos de juegos

Hablando de experiencias, los distintos modos de juego te otorgan la libertad de probar tus habilidades de más de una manera. Para empezar, tenemos el modo que por lo general se prueba primero, y ese es el modo competitivo en línea. El matchmaking se siente familiar en el sentido en que encuentra partidas nuevas en segundos.

Dentro de los modos de juego en multijugador competitivo podemos encontrar el clásico Team Deathmatch con todas sus variaciones en “Core” y “Hardcore” pero ahora también tenemos modos como Guerra Terrestre, Tiroteo, Contra Todos, Reglas Tácticas y poder crear una partida personalizada.

En Partida Rápida podemos elegir los modos que queremos que estén activo a la hora de buscar partida, por lo que podemos entrar a servidores que estén jugando el nuevo modo de Duelo por Equipos 10 vs 10 o entrar a uno de Dominio sin tener que cambiar la búsqueda. Pero si lo que te gusta es solo uno de estos modos de juego, entonces puedes solamente dejar uno activo y dejar que se busquen las partidas. Es aquí que puedes activar el modo Hardcore.

Tiroteo es un nuevo modo de juego que te pone en un escenario pequeño junto con un solo compañero. Es tu deber derrotar a los otros dos jugadores antes de que derroten a tu equipo o tomar control de la bandera en el centro cuando el tiempo se haya agotado. Es mucho más desafiante de lo que parece y extremadamente satisfactorio.

Guerra Terrestre es un modo de juego por objetivos en donde dos equipos se enfrentan en un avance militar. Contra Todos se explica a sí mismo, no tendrás un equipo y te enfrentarás a todos sin cuartel. Mientras que Reglas Tácticas hace que tu interfaz desaparezca por completo, haciendo que los juegos sean más realistas.

Campaña

Otro gran aspecto del juego es su campaña, la cual puedes terminar relativamente rápido, puesto que no es tan larga como algunas campañas previas, pero cada misión intenta crear una sensación diferente a lo que se tiene acostumbrado. Es más, no puedes acceder a esta a menos que aceptes ver contenido no apto para personas sensibles.

Cada misión te muestra cosas de manera muy cruda, desde vidas que acaban de un momento a otro sin que lo merezcan, niños y bebés involucrados en conflictos de armas, ejecuciones públicas y muchas otras cosas que hacen que parezca toda una campaña basada en la polémica misión de “No Russian”.

Los personajes se ven muy bien, los diálogos son los clásicos sacados de Hollywood, pero la narrativa general te pone en un ambiente que te hace vivir de primera mano, las consecuencias de la guerra. Vale la pena darle una oportunidad. Además de que puedes desbloquear skins de personajes y armas para multijugador al completar misiones y objetivos especiales.

Cooperativo

Aquí es cuando la cosa se pone intensa, este modo de juego tiene su propia campaña con cinemáticas. Aquí será tu deber completar una serie de objetivos en compañía de otros jugadores y derrotar a los enemigos controlados por Inteligencia artificial. Es mucho más fácil decirlo que hacerlo y eso es justamente lo que lo vuelve bueno.

Llegarán momentos en los que te lloverán balas y explosiones por todos lados, tus compañeros habrán caído y serás tú quien deba sobrevivir en espera a que regresen al campo de batalla. Aquí es de vital importancia la comunicación, realizar tácticas con tus compañeros y equipar armamento que se complemente, puesto que se pondrán a pruebas todas tus habilidades y las de tu escuadrón. Literalmente, este modo de juego por si solo, hará que cambies tu forma de pensar al jugar Call of Duty.

Otras cosas a tener en cuenta

Existen también desafíos diarios multijugador, los cuales te dan experiencia y distintos premios al completar ciertas acciones en competitivo. Claro, hay mejores premios por tareas más complicadas. Lo mismo pasa con las misiones, las cales te darán armamento especial y distintos modelos de armas.

Conclusión

Sinceramente, Call of Duty Modern Warfare ofrece justamente lo que esperas de un Call of Duty: Una buena experiencia multijugador, un modo online estable y una campaña satisfactoria. No se re inventó la rueda, no cambiará tu vida pero si se puede notar una mejora en comparación a todos y cada uno de los juegos anteriores.

Si disfrutas de este tipo de juego, entonces es muy recomendable, no te vas a arrepentir. Pero si crees que ya has jugado muchos Call of Duty, estás en lo correcto también. Al final del día, sigue siendo un CoD.