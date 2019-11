Resucitarán digitalmente a James Dean para una película sobre Vietnam... ¿y perritos?

Los productores de la película James Dean anuncian que han conseguido los derechos sobre la imagen de James Dean y lo traerán de vuelta al cine.

Películas como Rogue One: A Star Wars Story, The Irishman o Once Upon a Time in Hollywood nos han demostrado los grandes avances tecnológicos para rejuvenecer a actores viejos o incluso recrearlos digitalmente para traerlos desde la tumba. Pues ahora eso mismo será lo que harán con el mítico actor James Dean.

Se trata de una de las leyendas mas icónicas en la historia de la época dorada de Hollywood. Un actor en ascenso constante con una carrera prometedora que se vio truncada tras su fatal accidente automovilístico a los 24 años de edad, en el muy remoto 1955.

Ahora, según reporta Variety, resulta que James Dean volverá a la pantalla grande gracias a toneladas de CGI que lo resucitarán digitalmente para participar con un papel secundario en la cinta sobre la Guerra de Vietnam Finding Jack.

Todo luego de que Magic City Films obtuviera los derechos sobre la imagen la imagen del actor, tras firmar un acuerdo con su familia por una cifra no revelada:

Nos sentimos muy honrados de que su familia nos apoye y tomaremos todas las precauciones para garantizar que su legado como una de las estrellas de cine más épicas hasta la fecha se mantenga intacto. La familia ve esta oportunidad como la cuarta película de James Dean, una película que nunca llegó a hacer. No tenemos la intención de decepcionar a sus fanáticos.

Son las palabras del productor Anton Ernst, en un comunicado donde revela que la compañía canadiense de efectos visuales Imagine Engine junto a la firma MOI Worldwide serán las responsables de revivir a James Dean.

Finding Jack será una adaptación de la novela de Gareth Crocker. Basado en la existencia real y el abandono de más de 10.000 unidades caninas al final de la Guerra de Vietnam. Sí, será ese tipo de película entre humanos y perros.